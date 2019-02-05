Додано: Чет 14 лют, 2019 10:20

Крипторынок относительно стабилен на фоне ряда позитивных новостей. Так, американская финансовая компания Reality Shares придумала биткоин-ETF, который точно одобрит комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC) США. По задумке компании, количество денег, хранящихся в криптовалютах в рамках фонда, будет составлять 15%, а остальные средства будут храниться в фиатных валютах.

Кроме того, американская фондовая биржа Nasdaq с 25 февраля добавит на свою торговую платформу индексы, отслеживающие цены биткоина и Ethereum.

На фоне этих новостей курс биткоина на 11.00 за сутки символически снизился на 0,08% - до 3566 долларов с капитализацией 63,6 млрд долларов. Ethereum к этому времени подешевел на 0,74% - до 120,6 доллара, его капитализация достигла уровня 12,8 млрд долларов.

Дополнительную поддержку XRP оказала новость о том, что платежная система Western Union начинает работать с Ripple. Кроме того, Barclays и Ripple вложили 1,7 млн долларов в запуск денежных переводов с использованием XRP. Курс XRP остается стабильным у отметки 0,302 доллара при капитализации 12,5 млрд долларов. Litecoin за сутки подрос на 0,25% - до 40,7 доллара, его капитализация составила 2,5 млрд долларов.

Общая капитализация рынка достигла уровня 120,6 млрд долларов.

По мнению финансовых скаутов, несмотря на ряд позитивных новостей, в ближайшей перспективе криптовалюты продолжат свое снижение. Биткоин может подешеветь до 3500 долларов, Ethereum – уйти ниже отметки 120 долларов, XRP –ниже 0,3 доллара, а Litecoin – опуститься до 40 долларов.

Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club

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