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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 171172173174
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 10:20

Криптовалюты стабилизировались на новостном позитиве

Крипторынок относительно стабилен на фоне ряда позитивных новостей. Так, американская финансовая компания Reality Shares придумала биткоин-ETF, который точно одобрит комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC) США. По задумке компании, количество денег, хранящихся в криптовалютах в рамках фонда, будет составлять 15%, а остальные средства будут храниться в фиатных валютах.
Кроме того, американская фондовая биржа Nasdaq с 25 февраля добавит на свою торговую платформу индексы, отслеживающие цены биткоина и Ethereum.
На фоне этих новостей курс биткоина на 11.00 за сутки символически снизился на 0,08% - до 3566 долларов с капитализацией 63,6 млрд долларов. Ethereum к этому времени подешевел на 0,74% - до 120,6 доллара, его капитализация достигла уровня 12,8 млрд долларов.
Дополнительную поддержку XRP оказала новость о том, что платежная система Western Union начинает работать с Ripple. Кроме того, Barclays и Ripple вложили 1,7 млн долларов в запуск денежных переводов с использованием XRP. Курс XRP остается стабильным у отметки 0,302 доллара при капитализации 12,5 млрд долларов. Litecoin за сутки подрос на 0,25% - до 40,7 доллара, его капитализация составила 2,5 млрд долларов.
Общая капитализация рынка достигла уровня 120,6 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, несмотря на ряд позитивных новостей, в ближайшей перспективе криптовалюты продолжат свое снижение. Биткоин может подешеветь до 3500 долларов, Ethereum – уйти ниже отметки 120 долларов, XRP –ниже 0,3 доллара, а Litecoin – опуститься до 40 долларов.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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