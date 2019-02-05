|
|
|
Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 14 лют, 2019 10:20
Крипторынок относительно стабилен на фоне ряда позитивных новостей. Так, американская финансовая компания Reality Shares придумала биткоин-ETF, который точно одобрит комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC) США. По задумке компании, количество денег, хранящихся в криптовалютах в рамках фонда, будет составлять 15%, а остальные средства будут храниться в фиатных валютах.
Кроме того, американская фондовая биржа Nasdaq с 25 февраля добавит на свою торговую платформу индексы, отслеживающие цены биткоина и Ethereum.
На фоне этих новостей курс биткоина на 11.00 за сутки символически снизился на 0,08% - до 3566 долларов с капитализацией 63,6 млрд долларов. Ethereum к этому времени подешевел на 0,74% - до 120,6 доллара, его капитализация достигла уровня 12,8 млрд долларов.
Дополнительную поддержку XRP оказала новость о том, что платежная система Western Union начинает работать с Ripple. Кроме того, Barclays и Ripple вложили 1,7 млн долларов в запуск денежных переводов с использованием XRP. Курс XRP остается стабильным у отметки 0,302 доллара при капитализации 12,5 млрд долларов. Litecoin за сутки подрос на 0,25% - до 40,7 доллара, его капитализация составила 2,5 млрд долларов.
Общая капитализация рынка достигла уровня 120,6 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, несмотря на ряд позитивных новостей, в ближайшей перспективе криптовалюты продолжат свое снижение. Биткоин может подешеветь до 3500 долларов, Ethereum – уйти ниже отметки 120 долларов, XRP –ниже 0,3 доллара, а Litecoin – опуститься до 40 долларов.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1718
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лют, 2019 14:58
Фондовые рынки движутся разнонаправленно в ожидании новостей с переговоров между США и Китаем
Мировые фондовые рынки не показывают единой динамики в ожидании итогов торговых переговоров между США и Китаем.
Накануне основные американские фондовые индексы выросли на 0,3-0,5% в ожидании позитивных итогов торговых переговоров между США и Китаем. Американский президент Дональд Трамп уже заявил о том, что срок возможного введения новых импортных пошлин на китайские товары может быть отодвинут с 1 марта на более позднюю дату. Также позитивом для американского рынка стало решение Трампа подписать бюджетный компромисс, согласно которому на строительство стены на южной границе США будет выделено 1,4 млрд долларов вместо ране планировавшихся 5,7 млрд.
Азиатские рынки в четверг снижаются в пределах 0,3% в рамках коррекции к росту предыдущих дней. Кроме того, не очень хорошей оказалась статистика по экономики Японии и Китая за IV квартал 2018 года.
Основные фондовые индексы Европы растут на 0,2-0,4% на фоне сильной корпоративной отчетности европейских компаний. Помимо этого, ВВП еврозоны в IV квартале 2018 года вырос на 0,2%, что совпало с прогнозами.
Российский рынок акций между тем существенно снижается в четверг, особенно долларовый индекс РТС, на фоне возможного введения новых санкций против России. Рубль теряет более 30 копеек к доллару и более 20 копеек к евро, несмотря на растущую в цене нефть.
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1718
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|4138
|450519
|
|
|318
|102445
|
Пон 11 лют, 2019 18:37
zews
|
|338
|75596
|
|