Додано: Чет 14 лют, 2019 14:58

Фондовые рынки движутся разнонаправленно в ожидании новостей с переговоров между США и Китаем



Мировые фондовые рынки не показывают единой динамики в ожидании итогов торговых переговоров между США и Китаем.

Накануне основные американские фондовые индексы выросли на 0,3-0,5% в ожидании позитивных итогов торговых переговоров между США и Китаем. Американский президент Дональд Трамп уже заявил о том, что срок возможного введения новых импортных пошлин на китайские товары может быть отодвинут с 1 марта на более позднюю дату. Также позитивом для американского рынка стало решение Трампа подписать бюджетный компромисс, согласно которому на строительство стены на южной границе США будет выделено 1,4 млрд долларов вместо ране планировавшихся 5,7 млрд.

Азиатские рынки в четверг снижаются в пределах 0,3% в рамках коррекции к росту предыдущих дней. Кроме того, не очень хорошей оказалась статистика по экономики Японии и Китая за IV квартал 2018 года.

Основные фондовые индексы Европы растут на 0,2-0,4% на фоне сильной корпоративной отчетности европейских компаний. Помимо этого, ВВП еврозоны в IV квартале 2018 года вырос на 0,2%, что совпало с прогнозами.

Российский рынок акций между тем существенно снижается в четверг, особенно долларовый индекс РТС, на фоне возможного введения новых санкций против России. Рубль теряет более 30 копеек к доллару и более 20 копеек к евро, несмотря на растущую в цене нефть.

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