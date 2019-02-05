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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 14 лют, 2019 10:20
Крипторынок относительно стабилен на фоне ряда позитивных новостей. Так, американская финансовая компания Reality Shares придумала биткоин-ETF, который точно одобрит комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC) США. По задумке компании, количество денег, хранящихся в криптовалютах в рамках фонда, будет составлять 15%, а остальные средства будут храниться в фиатных валютах.
Кроме того, американская фондовая биржа Nasdaq с 25 февраля добавит на свою торговую платформу индексы, отслеживающие цены биткоина и Ethereum.
На фоне этих новостей курс биткоина на 11.00 за сутки символически снизился на 0,08% - до 3566 долларов с капитализацией 63,6 млрд долларов. Ethereum к этому времени подешевел на 0,74% - до 120,6 доллара, его капитализация достигла уровня 12,8 млрд долларов.
Дополнительную поддержку XRP оказала новость о том, что платежная система Western Union начинает работать с Ripple. Кроме того, Barclays и Ripple вложили 1,7 млн долларов в запуск денежных переводов с использованием XRP. Курс XRP остается стабильным у отметки 0,302 доллара при капитализации 12,5 млрд долларов. Litecoin за сутки подрос на 0,25% - до 40,7 доллара, его капитализация составила 2,5 млрд долларов.
Общая капитализация рынка достигла уровня 120,6 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, несмотря на ряд позитивных новостей, в ближайшей перспективе криптовалюты продолжат свое снижение. Биткоин может подешеветь до 3500 долларов, Ethereum – уйти ниже отметки 120 долларов, XRP –ниже 0,3 доллара, а Litecoin – опуститься до 40 долларов.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Чет 14 лют, 2019 14:58
Фондовые рынки движутся разнонаправленно в ожидании новостей с переговоров между США и Китаем
Мировые фондовые рынки не показывают единой динамики в ожидании итогов торговых переговоров между США и Китаем.
Накануне основные американские фондовые индексы выросли на 0,3-0,5% в ожидании позитивных итогов торговых переговоров между США и Китаем. Американский президент Дональд Трамп уже заявил о том, что срок возможного введения новых импортных пошлин на китайские товары может быть отодвинут с 1 марта на более позднюю дату. Также позитивом для американского рынка стало решение Трампа подписать бюджетный компромисс, согласно которому на строительство стены на южной границе США будет выделено 1,4 млрд долларов вместо ране планировавшихся 5,7 млрд.
Азиатские рынки в четверг снижаются в пределах 0,3% в рамках коррекции к росту предыдущих дней. Кроме того, не очень хорошей оказалась статистика по экономики Японии и Китая за IV квартал 2018 года.
Основные фондовые индексы Европы растут на 0,2-0,4% на фоне сильной корпоративной отчетности европейских компаний. Помимо этого, ВВП еврозоны в IV квартале 2018 года вырос на 0,2%, что совпало с прогнозами.
Российский рынок акций между тем существенно снижается в четверг, особенно долларовый индекс РТС, на фоне возможного введения новых санкций против России. Рубль теряет более 30 копеек к доллару и более 20 копеек к евро, несмотря на растущую в цене нефть.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 21:47
На мировых финансовых рынках в четверг 14 февраля отмечались разнонаправленные тенденции в динамике биржевых индексов. Американские инвесторы отыгрывают слабые данные по динамике объема розничных продаж в США в декабре прошлого года. В месячном выражении он сократился на 1,2%, что оказалось самым сильным снижением показателя с сентября 2009 года.
Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю выросло на 4 тысячи до 239 тысяч, хотя аналитики ожидали снижения показателя до 225 тысяч.
Основные американские фондовые индексы на этом фоне в начале торгов снижались на 0,2-0,7%. Западноевропейские биржевые индексы в четверг вечером менялись разнонаправленно в пределах 0,5%..
Региональные рынки оценили рост чистой прибыли авиастроительного концерна Airbus по итогам 2018 года на 29% до 3,054 миллиарда евро. Выручка при этом увеличилась на 8% до 63,707 миллиарда евро.
Кроме того, ВВП еврозоны в прошлом квартале вырос на 0,2% в квартальном выражении и на 1,2% в годовом выражении, что совпало с прогнозами экспертов. ВВП Германии при этом не изменился по сравнению с третьим кварталом и вырос на 0,9% в годовом выражении.
Курс евро против доллара пытался в течение торгов четверга корректироваться вверх на макроэкономическом позитиве по еврозоне в целом и по отдельным странам.
К 19.26 мск евро повышался относительно предыдущего фиксинга на 0,1%, торгуясь около 1,1274 доллара.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:12
Латиноамериканские фондовые рынки будут поддержаны высокими ценами на нефть. Вместе с тем, инвесторы региона продолжат следить за развитием политической ситуации в США.
Американский конгресс приняла закон о бюджете ряда министерств и безопасности на южной границе страны. Согласованный документ выделяет лишь 1,4 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой вместо 5,7 млрд долларов, которые требовал американский президент Дональд Трамп. Теперь на рынке обострились опасения относительно того, что после того, как Трамп подпишет бюджет, он сразу же объявит о чрезвычайном положении на границе, чтобы все же увеличить финансирование на строительство стены за счет других статей бюджета. В дальнейшем это может быть оспорено в суде, что вновь обострит политическое противостояние в США.
Вместе с тем, поддержку латиноамериканским рынкам оказывает хорошая динамика цен на нефть, которые растут к своим максимумам на фоне сокращения добычи «черного золота» странами ОПЕК. Это связано, прежде всего, с падением экспорта нефти из Венесуэлы в результате действия американских экономических санкций.
Если говорить об отдельных странах региона, то, помимо продолжающей страдать от санкционного давления Венесуэлы, можно отметить также и Аргентину. Инфляция в Аргентине в январе 2019 года составила 2,9% и продолжает оставаться одной из самых высоких среди стран Латинской Америки. По итогам текущего года уровень инфляции в стране ожидается на отметке 28,5%.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:15
Основные криптовалюты подрастают в цене на фоне сообщений о том, что один крупнейших банков США JPMorgan Chase собирается выпустить собственную криптовалюту.
На фоне этого известия курс биткоина на 11.00 за сутки увеличился на 0,59% - до 3576,17 доллара при капитализации 63,6 млрд долларов. Ethereum к этому времени подорожал на 1,24% - до 121,1 доллара, его капитализация составила 12,9 млрд долларов. XRP за сутки укрепился на 0,66% - до 0,302 доллара с капитализацией 12,5 млрд долларов. Дополнительную поддержку этой криптовалюте оказывает информация о том, что компания Ripple начала общесистемное обновление. Курс Litecoin за сутки вырос на 3,1% - до 41,9 доллара, его капитализация составила 2,6 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 120,8 млрд долларов.
Вместе с тем, некоторым негативом для криптовалют стало сообщение о том, что в электронной площадке Coinbase была обнаружена критическпя уязвимость, за устранение которой бирже пришлось заплатить 30 тысяч долларов.
По мнению финансовых скаутов, позитивный эффект от слухов по поводу запуска банком JP Morgan собственной криптовалюты будет недолгим. В ближайшей перспективе биткоин может вновь подешеветь до 3500 долларов, Ethereum – до 120 долларов, XRP – уйти до 0,3 доллара, а Litecoin – опуститься до 40 долларов.
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