Додано: Чет 14 лют, 2019 21:47

На мировых финансовых рынках в четверг 14 февраля отмечались разнонаправленные тенденции в динамике биржевых индексов. Американские инвесторы отыгрывают слабые данные по динамике объема розничных продаж в США в декабре прошлого года. В месячном выражении он сократился на 1,2%, что оказалось самым сильным снижением показателя с сентября 2009 года.

Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю выросло на 4 тысячи до 239 тысяч, хотя аналитики ожидали снижения показателя до 225 тысяч.

Основные американские фондовые индексы на этом фоне в начале торгов снижались на 0,2-0,7%. Западноевропейские биржевые индексы в четверг вечером менялись разнонаправленно в пределах 0,5%..

Региональные рынки оценили рост чистой прибыли авиастроительного концерна Airbus по итогам 2018 года на 29% до 3,054 миллиарда евро. Выручка при этом увеличилась на 8% до 63,707 миллиарда евро.

Кроме того, ВВП еврозоны в прошлом квартале вырос на 0,2% в квартальном выражении и на 1,2% в годовом выражении, что совпало с прогнозами экспертов. ВВП Германии при этом не изменился по сравнению с третьим кварталом и вырос на 0,9% в годовом выражении.

Курс евро против доллара пытался в течение торгов четверга корректироваться вверх на макроэкономическом позитиве по еврозоне в целом и по отдельным странам.

К 19.26 мск евро повышался относительно предыдущего фиксинга на 0,1%, торгуясь около 1,1274 доллара.

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