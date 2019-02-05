Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:45

На мировых финансовых рынках в пятницу 15 февраля отмечались позитивные тенденции в динамике биржевых индексов. Инвесторы с оптимизмом восприняли новости об удачном завершении проходивших в Пекине 14-15 февраля на высоком уровне американо-китайских переговоров по торговым вопросам.

Вывод об их удачности инвесторы сделали из заявления Си Цзиньпина после его встречи с министром финансов США Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером. Китай готов к сотрудничеству с США для устранения торговых разногласий и достижения приемлемого для двух стран торгового соглашения, считает Си. При этом на следующей неделе планируется еще один раунд торговых переговоров – уже в Вашингтоне. Есть надежда, что к 1 марта (когда планировалось введение новых пошлин на китайские товары) компромисс будет достигнут.

Локального позитива на рынок США добавили также данные о росте индекса Мичиганского университета, отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. В феврале он вырос до 95,5 пункта с январских 91,2 пункта, хотя аналитики ожидали показатель на уровне 93,3 пункта.

Основные американские фондовые индексы на этом фоне в начале торгов повышались на 0,3-1,3%. Западноевропейские биржевые индексы в пятницу выросли на 0,6-1,9%..

Региональные рынки, кроме торгового позитива, отыграли корпоративную отчетность. Так, немецкая финансово-страховая группа Allianz нарастила чистую прибыль в 2018 году на 6,9%, до 7,703 миллиарда евро. Чистая прибыль британского банка Royal Bank of Scotland (RBS) за тот же период подскочила в 2,2 раза до 1,622 миллиарда фунтов стерлингов (около 2,1 миллиарда долларов).

Курс евро против доллара вечером оставался под давлением на фоне оптимизма в вопросе американо-китайских торговых отношений. К 20.06 мск евро снижался относительно предыдущего фиксинга на 0,2%, торгуясь около 1,1267 доллара.

Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope

www.periscope.tv/FXClubOfficial