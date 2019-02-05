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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Чет 14 лют, 2019 10:20
Крипторынок относительно стабилен на фоне ряда позитивных новостей. Так, американская финансовая компания Reality Shares придумала биткоин-ETF, который точно одобрит комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC) США. По задумке компании, количество денег, хранящихся в криптовалютах в рамках фонда, будет составлять 15%, а остальные средства будут храниться в фиатных валютах.
Кроме того, американская фондовая биржа Nasdaq с 25 февраля добавит на свою торговую платформу индексы, отслеживающие цены биткоина и Ethereum.
На фоне этих новостей курс биткоина на 11.00 за сутки символически снизился на 0,08% - до 3566 долларов с капитализацией 63,6 млрд долларов. Ethereum к этому времени подешевел на 0,74% - до 120,6 доллара, его капитализация достигла уровня 12,8 млрд долларов.
Дополнительную поддержку XRP оказала новость о том, что платежная система Western Union начинает работать с Ripple. Кроме того, Barclays и Ripple вложили 1,7 млн долларов в запуск денежных переводов с использованием XRP. Курс XRP остается стабильным у отметки 0,302 доллара при капитализации 12,5 млрд долларов. Litecoin за сутки подрос на 0,25% - до 40,7 доллара, его капитализация составила 2,5 млрд долларов.
Общая капитализация рынка достигла уровня 120,6 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, несмотря на ряд позитивных новостей, в ближайшей перспективе криптовалюты продолжат свое снижение. Биткоин может подешеветь до 3500 долларов, Ethereum – уйти ниже отметки 120 долларов, XRP –ниже 0,3 доллара, а Litecoin – опуститься до 40 долларов.
Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club
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Додано: Чет 14 лют, 2019 14:58
Фондовые рынки движутся разнонаправленно в ожидании новостей с переговоров между США и Китаем
Мировые фондовые рынки не показывают единой динамики в ожидании итогов торговых переговоров между США и Китаем.
Накануне основные американские фондовые индексы выросли на 0,3-0,5% в ожидании позитивных итогов торговых переговоров между США и Китаем. Американский президент Дональд Трамп уже заявил о том, что срок возможного введения новых импортных пошлин на китайские товары может быть отодвинут с 1 марта на более позднюю дату. Также позитивом для американского рынка стало решение Трампа подписать бюджетный компромисс, согласно которому на строительство стены на южной границе США будет выделено 1,4 млрд долларов вместо ране планировавшихся 5,7 млрд.
Азиатские рынки в четверг снижаются в пределах 0,3% в рамках коррекции к росту предыдущих дней. Кроме того, не очень хорошей оказалась статистика по экономики Японии и Китая за IV квартал 2018 года.
Основные фондовые индексы Европы растут на 0,2-0,4% на фоне сильной корпоративной отчетности европейских компаний. Помимо этого, ВВП еврозоны в IV квартале 2018 года вырос на 0,2%, что совпало с прогнозами.
Российский рынок акций между тем существенно снижается в четверг, особенно долларовый индекс РТС, на фоне возможного введения новых санкций против России. Рубль теряет более 30 копеек к доллару и более 20 копеек к евро, несмотря на растущую в цене нефть.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 21:47
На мировых финансовых рынках в четверг 14 февраля отмечались разнонаправленные тенденции в динамике биржевых индексов. Американские инвесторы отыгрывают слабые данные по динамике объема розничных продаж в США в декабре прошлого года. В месячном выражении он сократился на 1,2%, что оказалось самым сильным снижением показателя с сентября 2009 года.
Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю выросло на 4 тысячи до 239 тысяч, хотя аналитики ожидали снижения показателя до 225 тысяч.
Основные американские фондовые индексы на этом фоне в начале торгов снижались на 0,2-0,7%. Западноевропейские биржевые индексы в четверг вечером менялись разнонаправленно в пределах 0,5%..
Региональные рынки оценили рост чистой прибыли авиастроительного концерна Airbus по итогам 2018 года на 29% до 3,054 миллиарда евро. Выручка при этом увеличилась на 8% до 63,707 миллиарда евро.
Кроме того, ВВП еврозоны в прошлом квартале вырос на 0,2% в квартальном выражении и на 1,2% в годовом выражении, что совпало с прогнозами экспертов. ВВП Германии при этом не изменился по сравнению с третьим кварталом и вырос на 0,9% в годовом выражении.
Курс евро против доллара пытался в течение торгов четверга корректироваться вверх на макроэкономическом позитиве по еврозоне в целом и по отдельным странам.
К 19.26 мск евро повышался относительно предыдущего фиксинга на 0,1%, торгуясь около 1,1274 доллара.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:12
Латиноамериканские фондовые рынки будут поддержаны высокими ценами на нефть. Вместе с тем, инвесторы региона продолжат следить за развитием политической ситуации в США.
Американский конгресс приняла закон о бюджете ряда министерств и безопасности на южной границе страны. Согласованный документ выделяет лишь 1,4 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой вместо 5,7 млрд долларов, которые требовал американский президент Дональд Трамп. Теперь на рынке обострились опасения относительно того, что после того, как Трамп подпишет бюджет, он сразу же объявит о чрезвычайном положении на границе, чтобы все же увеличить финансирование на строительство стены за счет других статей бюджета. В дальнейшем это может быть оспорено в суде, что вновь обострит политическое противостояние в США.
Вместе с тем, поддержку латиноамериканским рынкам оказывает хорошая динамика цен на нефть, которые растут к своим максимумам на фоне сокращения добычи «черного золота» странами ОПЕК. Это связано, прежде всего, с падением экспорта нефти из Венесуэлы в результате действия американских экономических санкций.
Если говорить об отдельных странах региона, то, помимо продолжающей страдать от санкционного давления Венесуэлы, можно отметить также и Аргентину. Инфляция в Аргентине в январе 2019 года составила 2,9% и продолжает оставаться одной из самых высоких среди стран Латинской Америки. По итогам текущего года уровень инфляции в стране ожидается на отметке 28,5%.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:15
Основные криптовалюты подрастают в цене на фоне сообщений о том, что один крупнейших банков США JPMorgan Chase собирается выпустить собственную криптовалюту.
На фоне этого известия курс биткоина на 11.00 за сутки увеличился на 0,59% - до 3576,17 доллара при капитализации 63,6 млрд долларов. Ethereum к этому времени подорожал на 1,24% - до 121,1 доллара, его капитализация составила 12,9 млрд долларов. XRP за сутки укрепился на 0,66% - до 0,302 доллара с капитализацией 12,5 млрд долларов. Дополнительную поддержку этой криптовалюте оказывает информация о том, что компания Ripple начала общесистемное обновление. Курс Litecoin за сутки вырос на 3,1% - до 41,9 доллара, его капитализация составила 2,6 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла отметки 120,8 млрд долларов.
Вместе с тем, некоторым негативом для криптовалют стало сообщение о том, что в электронной площадке Coinbase была обнаружена критическпя уязвимость, за устранение которой бирже пришлось заплатить 30 тысяч долларов.
По мнению финансовых скаутов, позитивный эффект от слухов по поводу запуска банком JP Morgan собственной криптовалюты будет недолгим. В ближайшей перспективе биткоин может вновь подешеветь до 3500 долларов, Ethereum – до 120 долларов, XRP – уйти до 0,3 доллара, а Litecoin – опуститься до 40 долларов.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:32
Мировые фондовые рынки в пятницу были разочарованы слабой статистикой по экономике США и Китая и ждут итогов торговых переговоров между этими странами.
Основные фондовые индексы США накануне не показали единой динамики после выхода слабой статистики по американской экономике. Объем розничных продаж в декабре сократился на 1,2% - максимальное снижение с сентября 2009 года. А число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю выросло до 239 тысяч, тогда как на рынке ожидали снижения показателя до 225 тысяч.
Биржи Азии в пятницу закрылись снижением в пределах 1,9% на фоне плохой статистики из Китая. Индекс цен производителей в стране в январе вырос за год только на 0,1% - минимум с сентября 2016 года. Кроме того, участники рынка ждут итогов торговых переговоров между США и Китаем. Основные фондовые индексы Европы растут в пятницу на 0,3-0,5% на фоне сильных данных корпоративной отчетности ряда компаний региона.
Российский рынок в пятницу также идет наверх, корректируясь после существенного снижения накануне, происходившего на фоне возросших санкционных рисков. Рубль сморится неоднозначно, теряя порядка 10 копеек к доллару и подрастая на 5 копеек к евро.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 19:45
На мировых финансовых рынках в пятницу 15 февраля отмечались позитивные тенденции в динамике биржевых индексов. Инвесторы с оптимизмом восприняли новости об удачном завершении проходивших в Пекине 14-15 февраля на высоком уровне американо-китайских переговоров по торговым вопросам.
Вывод об их удачности инвесторы сделали из заявления Си Цзиньпина после его встречи с министром финансов США Стивеном Мнучином и торговым представителем Робертом Лайтхайзером. Китай готов к сотрудничеству с США для устранения торговых разногласий и достижения приемлемого для двух стран торгового соглашения, считает Си. При этом на следующей неделе планируется еще один раунд торговых переговоров – уже в Вашингтоне. Есть надежда, что к 1 марта (когда планировалось введение новых пошлин на китайские товары) компромисс будет достигнут.
Локального позитива на рынок США добавили также данные о росте индекса Мичиганского университета, отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. В феврале он вырос до 95,5 пункта с январских 91,2 пункта, хотя аналитики ожидали показатель на уровне 93,3 пункта.
Основные американские фондовые индексы на этом фоне в начале торгов повышались на 0,3-1,3%. Западноевропейские биржевые индексы в пятницу выросли на 0,6-1,9%..
Региональные рынки, кроме торгового позитива, отыграли корпоративную отчетность. Так, немецкая финансово-страховая группа Allianz нарастила чистую прибыль в 2018 году на 6,9%, до 7,703 миллиарда евро. Чистая прибыль британского банка Royal Bank of Scotland (RBS) за тот же период подскочила в 2,2 раза до 1,622 миллиарда фунтов стерлингов (около 2,1 миллиарда долларов).
Курс евро против доллара вечером оставался под давлением на фоне оптимизма в вопросе американо-китайских торговых отношений. К 20.06 мск евро снижался относительно предыдущего фиксинга на 0,2%, торгуясь около 1,1267 доллара.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 09:35
Курс украинской гривны колеблется вблизи отметки 27,1 гривны за доллар на фоне заявления премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о том, что почти четверть государственного бюджета страны может уйти на выплату долгов.
По его словам, в настоящий момент госбюджет Украины составляет 1,3 трлн гривен, из них примерно 417 млрд пойдет на погашение долгов.
Вероятно, на фоне подобных заявлений курс гривны может немного припасть и украинская валюта может подешеветь до 27,2-27,3 гривны за доллар.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 10:17
Восхождение криптовалютного рынка продолжается, инвесторы в цифровые активы продолжают отыгрывать ряд значимых для рынка позитивных новостей.
Так, активный рост криптовалют начался после сообщения о том, что американский инвестиционный гигант Morgan Chase начал разработку собственной цифровой валюты. Кроме того, участники рынка обратили внимание на сделку по продаже удобрений между компаниями Аргентины и Парагвая, которая прошла в биткоинах.
Помимо этого, глава компании Tesla Илон Маск заявил о том, что криптовалюты во многом превосходят бумажные деньги.
На 11.00 курс биткоина вырос на 4,98% - до 3897 долларов при капитализации 69,3 млрд долларов. Ethereum к этому времени подорожал на 0,49% - до 142,5 доллара, его капитализация составила 15,2 млрд долларов.
XRP за сутки увеличился в цене на 0,62% - до 0,325 доллара с капитализацией 13,5 млрд долларов. Litecoin подорожал на 1,47% - до 47,6 доллара с капитализацией 2,9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла уровня 133,4 млрд долларов.
Вместе с тем, негативом для цифровых активов стало сообщение о том, что китайская майнинговая компания Bitmain понесла убытки в размере 500 млн долларов в III квартале 2018 года на фоне снижения криптовалютного рынка.
Вероятно, крипторынок в ближайшее время продолжит свое восходящее движение, хотя в более долгосрочной перспективе может вновь вернуться к снижению. По мнению финансовых скаутов, курс биткоина может дорасти до 4000 долларов, Ethereum – до 145 долларов, XRP – до 0,35 доллара, а Litecoin – до 50 долларов.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 19:30
На мировых финансовых рынках в среду 20 февраля преобладали позитивные тенденции. Инвесторы ожидают новостей с начавшегося накануне в Вашингтоне нового раунда торговых переговоров между США и Китаем. Игроки рынка надеются на достижение долгосрочного торгового соглашения между мировыми торговыми лидерами. Это позволит избежать взаимного повышения пошлин на импорт товаров в США и КНР с 1 марта.
Инвесторы также надеются увидеть в публикуемом сегодня протоколе январского заседания ФРС США намеки на то, что регулятор смягчит в текущем году денежно-кредитную политику (ДКП).
Фондовые индексы США на этом фоне повышались в начале американских торгов на 0,2-0,4%. Западноевропейские биржевые индексы в среду вечером росли на 0,7-0,8%..
Региональные рынки, кроме надежд на торговое перемирие и смягчение ДКП основного мирового финрегулятора, обратили внимание на позитивную корпоративную отчетность.
В частности, британская банковская группа Lloyds Banking Group нарастила в прошлом году чистую прибыль на 2% до 17,77 миллиарда фунтов стерлингов (около 23 миллиардов долларов).
Курс евро против доллара вечером перешел к умеренному росту в направлении отметки 1,135. Продолжают сказываться ожидания появления новых сигналов о смягчении ДКП ФРС США.
К 18.57 мск евро повышался относительно предыдущего фиксинга в пределах 0,1%, торгуясь около 1,1347 доллара.
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