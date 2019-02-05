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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 20 лют, 2019 19:30
Акции "Новатэка" на Libertex растут на 1,8% после публикации информации о том, что чистая прибыль компании по МСФО за 2018 год выросла на 4,7% по сравнению с 2017 годом и составила 163,7 млрд рублей.
При этом выручка показатель EBITDA составил 415,3 млрд рублей, увеличившись в 1,6 раза по сравнению с 2017 годом.
Вероятно, на фоне хороших финансовых показателей акции компании могут прибавить еще 1-1,5%.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 19:31
Мировые финансовые рынки продолжают идти наверх, так как инвесторы продолжают испытывать оптимизм по поводу торговых переговоров между США и Китаем.
Накануне американские рынки подросли в пределах 0,2% на фоне очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем в Вашингтоне. Азиатские биржи в среду показали восходящее движение по основным индексам на 0,5-1% на торговом оптимизме. В частности, инвесторы оценили статистику из Японии, где объем импорта страны снизился в январе в годовом исчислении на 0,6%, что оказалось лучше ожиданий рынка.
Основные фондовые индексы Европы также идут наверх, прибавляя в пределах 0,3% в том числе и на фоне неплохой отчетности крупнейших компаний региона.
Российский фондовый рынок также показывает позитивную динамику, рост по основным индексам составляет 0,7-1,1%. Курс рубля при этом несколько снижается по отношению к доллару и евро, но ему удалось практически стабилизироваться в ходе ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
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