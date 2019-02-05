Додано: Чет 21 лют, 2019 09:15

Курс белорусского рубля в четверг на 9.10 подрос на 0,08% на сообщении о том, что ЕС выделит около 1,2 млн евро для консалтинговой помощи Национальному кадастровому агентству государственного комитета по имуществу Белоруссии. На фоне этого известия белорусский рубль может еще несколько подорожать и подняться к отметке 2 рубля за доллар.

Узбекский сум при этом также подрос на 0,03% и движется к отметке 8350 сумов за доллар на фоне известия о том, что Узбекистан заинтересован в поставках нефти из Казахстана и России в объёме до 5 млн тонн в год. Казахстанский тенге укрепился на фоне этого сообщения до 376,1 тенге за доллар и стремится к уровню 375 тенге.

Давление на таджикский сомони оказало известие о том, что внешний долг Таджикистана в 2018 году вырос на 45 млн долларов - до 2,9 млрд долларов. Вероятно, эта валюта продолжит слабеть к отметке 9,5 сомони за доллар.

А армянский драм укрепляется к отметке 488 драмов за доллар после публикации данных о росте ВВП Армении в 2018 году на 5,2%

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