Додано: Чет 21 лют, 2019 11:16

Европейские рынки с энтузиазмом воспринимают снижение торгового напряжения между США и Китаем. Участники рынка ждут новостей с очередного раунда торговых переговоров США и Китая, надеясь, что стороны смогут достичь долгосрочного торгового соглашения, которое позволит избежать взаимного повышения пошлин 1 марта. В то же время сейчас инвесторы предпочитают воздерживаться от активных действий, так как ситуация пока еще далека от разрешения.

Также позитив на рынок привносит и позиция ФРС США по денежно-монетарной политике. Члены комитета ФРС согласились, что «терпеливый» подход к определению денежно-кредитной политики страны является оптимальным в свете глобальной неопределенности и высоких рисков. Вместе с тем, регулятор обеспокоен в связи с повышенной волатильностью фондовых рынков США и значительным снижением желания рисковать у инвесторов.

В центре внимания европейских рынков по-прежнему остается многострадальный вопрос Brexit. Уже сейчас участники рынка переживают по поводу возможного снижения рейтинга Великобритании агентством Fitch именно из-за риска выхода страны из ЕС без сделки. Великобритания должна покинуть Евросоюз, как предполагается, 29 марта. Однако соглашение об условиях этого процесса пока так и не ратифицировано. Жесткий Brexit может повлечь существенные экономические последствия как для самой Великобритании, так и для Евросоюза в целом.

При этом Fitch считает, что именно «жесткий сценарий» Brexit в настоящий момент выглядит самым вероятным, полагая, что Brexit без сделки может привести к значительному ухудшению экономических и торговых перспектив региона в ближайшем будущем.

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