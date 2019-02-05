Додано: Чет 21 лют, 2019 14:47

Цена на нефть (апрельский фьючерс марки Brent) в четверг 21 февраля к 15.36 мск снижалась на 0,2% до 66,95 доллара за баррель.

Рынок "черного золота" стабилизируется неподалеку от очередного максимума с ноября прошлого года. Котировки реагируют на данные Американского института нефти (API) о росте на 1,26 миллиона баррелей запасов в США за прошлую неделю. Сегодня выйдут аналогичные официальные данные министерства энергетики США. Эксперты прогнозируют рост запасов на 3,08 миллиона баррелей.

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих оценил, что мировой рынок нефти "сбалансируется" уже к апрелю. ОПЕК+ намерена своими действиями понизить объем мировых запасов нефти к среднему за пятилетний период показателю.

Между тем, Норвегия в январе понизила объем добычи жидких углеводородов на своих нефтегазовых месторождениях на 30 тысяч баррелей в день (1,6%) к уровню декабря прошлого года – до 1,822 миллиона баррелей в день.

Курс пары евро-доллар стабилизируется около уровня 1,135. Рынок отыгрывает данные о росте композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) еврозоны. В феврале он повысился до 51,4 пункта с 51 пункта в январе. При этом индикатор промышленной составляющей упал до 49,2 пункта с январского уровня 50,5 пункта. Это стало минимальной величиной за 68 месяцев.

Несколько недель назад Еврокомисия уменьшила прогноз по темпам роста ВВП еврозоны на текущий год до 1,3% с предыдущей осенней оценки в 1,9%. Прогноз по инфляции понижен до 1,4% с 1,8%.

К 15.35 мск курс евро повышался на 0,1% с начала торгов относительно прошлого фиксинга и составлял 1,1352 доллара.

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