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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 20 лют, 2019 19:30
Акции "Новатэка" на Libertex растут на 1,8% после публикации информации о том, что чистая прибыль компании по МСФО за 2018 год выросла на 4,7% по сравнению с 2017 годом и составила 163,7 млрд рублей.
При этом выручка показатель EBITDA составил 415,3 млрд рублей, увеличившись в 1,6 раза по сравнению с 2017 годом.
Вероятно, на фоне хороших финансовых показателей акции компании могут прибавить еще 1-1,5%.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 19:31
Мировые финансовые рынки продолжают идти наверх, так как инвесторы продолжают испытывать оптимизм по поводу торговых переговоров между США и Китаем.
Накануне американские рынки подросли в пределах 0,2% на фоне очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем в Вашингтоне. Азиатские биржи в среду показали восходящее движение по основным индексам на 0,5-1% на торговом оптимизме. В частности, инвесторы оценили статистику из Японии, где объем импорта страны снизился в январе в годовом исчислении на 0,6%, что оказалось лучше ожиданий рынка.
Основные фондовые индексы Европы также идут наверх, прибавляя в пределах 0,3% в том числе и на фоне неплохой отчетности крупнейших компаний региона.
Российский фондовый рынок также показывает позитивную динамику, рост по основным индексам составляет 0,7-1,1%. Курс рубля при этом несколько снижается по отношению к доллару и евро, но ему удалось практически стабилизироваться в ходе ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 09:11
Украинская гривна на 8.55 четверга подросла к доллару на 0,33% - до 27,09 гривны за доллар на фоне заявлений о бурном росте ВВП Украины в ближайшие годы.
Так, вице-премьер страны Степан Кубив заявил, что рост ВВП Украины ускорится до 3,8% в 2020 году и до 4,1% - в 2021 году. В же 2018 году экономика Украины выросла на 3,2%. Госбюджет Украины на 2019 год предполагает дефицит на уровне 2,3% ВВП, инфляцию на уровне 7,4% и рост экономики в 3%.
Вероятно, на фоне позитивных заявлений премьер-министра курс гривны может еще укрепиться и пробить отметку 27 гривен за доллар.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 09:15
Курс белорусского рубля в четверг на 9.10 подрос на 0,08% на сообщении о том, что ЕС выделит около 1,2 млн евро для консалтинговой помощи Национальному кадастровому агентству государственного комитета по имуществу Белоруссии. На фоне этого известия белорусский рубль может еще несколько подорожать и подняться к отметке 2 рубля за доллар.
Узбекский сум при этом также подрос на 0,03% и движется к отметке 8350 сумов за доллар на фоне известия о том, что Узбекистан заинтересован в поставках нефти из Казахстана и России в объёме до 5 млн тонн в год. Казахстанский тенге укрепился на фоне этого сообщения до 376,1 тенге за доллар и стремится к уровню 375 тенге.
Давление на таджикский сомони оказало известие о том, что внешний долг Таджикистана в 2018 году вырос на 45 млн долларов - до 2,9 млрд долларов. Вероятно, эта валюта продолжит слабеть к отметке 9,5 сомони за доллар.
А армянский драм укрепляется к отметке 488 драмов за доллар после публикации данных о росте ВВП Армении в 2018 году на 5,2%
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Додано: Чет 21 лют, 2019 11:16
Европейские рынки с энтузиазмом воспринимают снижение торгового напряжения между США и Китаем. Участники рынка ждут новостей с очередного раунда торговых переговоров США и Китая, надеясь, что стороны смогут достичь долгосрочного торгового соглашения, которое позволит избежать взаимного повышения пошлин 1 марта. В то же время сейчас инвесторы предпочитают воздерживаться от активных действий, так как ситуация пока еще далека от разрешения.
Также позитив на рынок привносит и позиция ФРС США по денежно-монетарной политике. Члены комитета ФРС согласились, что «терпеливый» подход к определению денежно-кредитной политики страны является оптимальным в свете глобальной неопределенности и высоких рисков. Вместе с тем, регулятор обеспокоен в связи с повышенной волатильностью фондовых рынков США и значительным снижением желания рисковать у инвесторов.
В центре внимания европейских рынков по-прежнему остается многострадальный вопрос Brexit. Уже сейчас участники рынка переживают по поводу возможного снижения рейтинга Великобритании агентством Fitch именно из-за риска выхода страны из ЕС без сделки. Великобритания должна покинуть Евросоюз, как предполагается, 29 марта. Однако соглашение об условиях этого процесса пока так и не ратифицировано. Жесткий Brexit может повлечь существенные экономические последствия как для самой Великобритании, так и для Евросоюза в целом.
При этом Fitch считает, что именно «жесткий сценарий» Brexit в настоящий момент выглядит самым вероятным, полагая, что Brexit без сделки может привести к значительному ухудшению экономических и торговых перспектив региона в ближайшем будущем.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 11:17
Основные криптовалюты продолжают расти в цене в ожидании хардфорка Ethereum, который запланирован на 27 февраля. Ранее он был отложен из-за того, что в коде криптовалюты была обнаружена уязвимость.
В преддверии этого события объемы торгов цифровыми активами растут и вновь приблизились к уровням начала 2018 года. Курс биткоина на 11.00 за сутки увеличился на 1,12% - до 3930 доллара при капитализации 70,1 млрд долларов. Ethereum к этому времени прибавил 0,82% и поднялся до 146,3 доллара с капитализацией 15,6 млрд долларов. XRP за сутки подорожал на 0,61% - до 0,33 доллара, его капитализация достигла отметки 13,6 млрд долларов. Litecoin укрепился на 0,2% - до 49,9 доллара с капитализацией 3,1 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка составила 135,5 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, в ближайшей перспективе криптовалюты продолжат свое восходящее движение – вплоть до проведения хардфорка Ethereum. Биткоин может подорожать до 4000 долларов, Ethereum – до 147-148 долларов, XRP – до 0,35 доллара, Litecoin – до 50 долларов.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 14:02
Мировые фондовые рынки в четверг перешли к разнонаправленному движению в ожидании какой-либо конкретики от американо-китайских торговых переговоров.
Основные фондовые индексы США накануне выросли в пределах 0,3% после публикации протоколов заседания ФРС. В протоколах сказано о том, что экономическая ситуация в США улучшается, в связи с чем регулятор будет мягко подходить к дальнейшей денежно-кредитной политике. Участники рынка также ждут каких-то конкретных решений от участников торговых переговоров между США и Китаем, проходящих в Вашингтоне.
Азиатские рынки при этом не показывают единой динамики, за ними следуют и европейские рынки, ориентирующиеся на данные экономической статистики и корпоративной отчетности крупнейших компаний региона.
Российский рынок акций снижается в четверг на фоне сокращения аппетита к риску в отсутствии определенности в отношении итогов американо-китайских торговых переговоров. Вместе с тем, рубль прибавляет более 10 копеек к доллару и евро на фоне роста мировых цен на нефть. Нефтяные котировки идут наверх из-за стихания опасений по поводу возможного переизбытка предложения на рынке.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 14:47
Цена на нефть (апрельский фьючерс марки Brent) в четверг 21 февраля к 15.36 мск снижалась на 0,2% до 66,95 доллара за баррель.
Рынок "черного золота" стабилизируется неподалеку от очередного максимума с ноября прошлого года. Котировки реагируют на данные Американского института нефти (API) о росте на 1,26 миллиона баррелей запасов в США за прошлую неделю. Сегодня выйдут аналогичные официальные данные министерства энергетики США. Эксперты прогнозируют рост запасов на 3,08 миллиона баррелей.
Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих оценил, что мировой рынок нефти "сбалансируется" уже к апрелю. ОПЕК+ намерена своими действиями понизить объем мировых запасов нефти к среднему за пятилетний период показателю.
Между тем, Норвегия в январе понизила объем добычи жидких углеводородов на своих нефтегазовых месторождениях на 30 тысяч баррелей в день (1,6%) к уровню декабря прошлого года – до 1,822 миллиона баррелей в день.
Курс пары евро-доллар стабилизируется около уровня 1,135. Рынок отыгрывает данные о росте композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) еврозоны. В феврале он повысился до 51,4 пункта с 51 пункта в январе. При этом индикатор промышленной составляющей упал до 49,2 пункта с январского уровня 50,5 пункта. Это стало минимальной величиной за 68 месяцев.
Несколько недель назад Еврокомисия уменьшила прогноз по темпам роста ВВП еврозоны на текущий год до 1,3% с предыдущей осенней оценки в 1,9%. Прогноз по инфляции понижен до 1,4% с 1,8%.
К 15.35 мск курс евро повышался на 0,1% с начала торгов относительно прошлого фиксинга и составлял 1,1352 доллара.
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