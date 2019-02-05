Додано: Чет 21 лют, 2019 17:53

На мировых финансовых рынках в четверг 21 февраля преобладали негативные тенденции. Американские инвесторы разочаровались данными о том, что среднее за четыре недели число первичных заявок на пособие по безработице в Америке увеличилось на 4 тысячи с уровня прошлой недели до 235,75 тысячи. При этом сам показатель за неделю, завершившуюся 16 февраля, снизился на 23 тысячи до 216 тысяч.

Негативным стало понижение в декабре прошлого года объема новых заказов на средства производства (без учета обороны и авиации) в США на 0,7% к уровню ноября, хотя аналитики ожидали увеличения показателя.

Фондовые индексы США на этом фоне снижались в начале американских торгов на 0,3-0,6%. Западноевропейские биржевые индексы в четверг вечером также преимущественно снижались – в пределах 1%..

Региональные рынки отыгрывают появившиеся на рынке новости о том, что через счета в Swedbank в период с 2007 по 2015 год были «отмыты» порядка 4 миллиардов евро, полученных нелегально. Возможно, есть связь между Swedbank и клиентами Danske Bank, который в 2018 году оказался в центре скандала в связи с аналогичными обвинениями в отмывании средств через эстонское подразделение.

Курс евро против доллара вечером почти не менялся, оставаясь около уровня 1,135. Сдерживающим рост фактором являются данные о том, что активность в производственном секторе еврозоны сократилась впервые с середины 2013 года. Этому способствовала слабая экономическая ситуация в Германии, где производственный индекс PMI в феврале упал до 47,6 с январских 49,7.

К 18.38 мск евро повышался относительно предыдущего фиксинга на 0,1%, торгуясь около 1,1350 доллара.

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