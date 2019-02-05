Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:17

Валюты стране СНГ в пятницу не показывают единой динамики при противоречивых внутренних новостях.

Так, белорусский рубль с утра в пятницу немного дешевеет к доллару и котируется у отметки 2,14 рубля за доллар на фоне сообщения о том, что Белоруссия хочет в 2019 году увеличить экспорт в Россию минимум на 7%, а в Украину - на 30%. Вероятно, в ближайшей перспективе рубль продолжит слабеть вплоть до отметки 2,2 рубля за доллар, несмотря на это скорее позитивное известие.

Узбекский сум смотрится достаточно стабильно, двигаясь на уровне 8,392 тысячи сумов за доллар после того, как президент Узбекистана призвал направить часть средств от размещения евробондов в нефтегазовую отрасль страны. Вероятно, сум в ближайшее время сохранит достигнутые позиции.

Азербайджанский манат при этом укрепляется к доллару и движется вблизи уровня 1,7 маната за доллар на фоне известия о том, что ЕС может увеличить поставки азербайджанского газа в 2 раза — до 20-25 млрд кубометров в год. При поддержке этого сообщения манат может подняться к уровню 1,6 маната за доллар.

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