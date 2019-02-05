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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:17
Валюты стране СНГ в пятницу не показывают единой динамики при противоречивых внутренних новостях.
Так, белорусский рубль с утра в пятницу немного дешевеет к доллару и котируется у отметки 2,14 рубля за доллар на фоне сообщения о том, что Белоруссия хочет в 2019 году увеличить экспорт в Россию минимум на 7%, а в Украину - на 30%. Вероятно, в ближайшей перспективе рубль продолжит слабеть вплоть до отметки 2,2 рубля за доллар, несмотря на это скорее позитивное известие.
Узбекский сум смотрится достаточно стабильно, двигаясь на уровне 8,392 тысячи сумов за доллар после того, как президент Узбекистана призвал направить часть средств от размещения евробондов в нефтегазовую отрасль страны. Вероятно, сум в ближайшее время сохранит достигнутые позиции.
Азербайджанский манат при этом укрепляется к доллару и движется вблизи уровня 1,7 маната за доллар на фоне известия о том, что ЕС может увеличить поставки азербайджанского газа в 2 раза — до 20-25 млрд кубометров в год. При поддержке этого сообщения манат может подняться к уровню 1,6 маната за доллар.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:24
Основные криптовалюты пошли вниз в рамках коррекции к достаточно активному росту предыдущих дней, несмотря на довольно позитивный новостной фонд.
Так, например, Deutsche Borse готовится к запуску криптовалютных фьючерсов, а социальная сеть Twitter открыла возможность осуществлять криптовалютные платежи.
Курс биткоина на 11.00 за сутки символически снизился на 0,03% - до 3893 долларов при капитализации 69,5 млрд долларов. Ethereum к этому времени подешевел на 0,35% - до 142,9 доллара с капитализацией 15,3 млрд долларов. Позитивной новостью для этой криптовалюты стала информация о том, что кошелек MyEtherWallet разрешит выводить цифровые деньги без верификации. Вместе с тем, глава Binance заявил, что некоторые Ethereum-проекты уже перешли на Binance Chain.
XRP за сутки подешевел на 0,63% - до 0,317 доллара, его капитализация составила 13,2 млрд долларов. Litecoin упал в цене на 1,04% - до 47,9 доллара, его капитализация достигла уровня 2,9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка составила 133,5 млрд долларов.
Финансовые скауты полагают, что после достаточно бурного роста крипторынок перешел к фазе коррекции. По их мнению, в ближайшей перспективе биткоин может подешеветь до 3800 долларов, Ethereum – до 140 долларов, XRP – до 0,3 доллара, а Litecoin – до 45 долларов.
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