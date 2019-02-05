Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:58

Инвесторы на латиноамериканских рынках продолжают ждать официальных новостей по разрешению торгового конфликта между США и Китаем. Несмотря уже на несколько встреч, прошедших по этому вопросу, конкретных результатов пока так и не было достигнуто. Пока между сторонами идет обсуждение нетарифных ограничений, обмена технологиями и услугами, а также интеллектуальной собственности.



Участники рынка надеются, что в скорой перспективе стороны все же смогут достичь конкретного торгового соглашения, которое позволит избежать взаимного повышения пошлин 1 марта. До получения каких-либо официальных новостей инвесторы предпочитают сохранять осторожность.



При этом инвесторы испытывают опасения по поводу замедления темпов экономического роста в США, о чем свидетельствуют выходящие в последнее время данные статистики, в том числе и по рынку жилья. Участники рынка также следят за позицией ФРС США относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Последняя риторика регулятора свидетельствует о том, что он собирается придерживаться «терпеливого» подхода к определению диапазона базовой ставки.

Динамика рынков отдельных стран региона определяется, в том числе, и внутренними новостями. Так, например, позитивным известием для Эквадора стало заявление президента о том, что страна договорилась с Международным валютным фондом о возможности получения кредита в 10,2 млрд долларов.



В Венесуэле же по-прежнему сохраняется тяжелая экономическая ситуация: по итогам года в стране прогнозируется инфляция на уровне 31,9 млн процентов, уровень ВВП страны по прогнозам может снизиться на 11,3%, а официальный обменный курс доллара составить порядка 122 тысячи боливаров за доллар.

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