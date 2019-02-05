Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:43

Цена на нефть (апрельский фьючерс марки Brent) в пятницу 22 февраля к 16.31 мск повышалась на 0,7% до 67,53 доллара за баррель.

Рынок "черного золота" понемногу обновляет максимумы с ноября прошлого года – выше отметки 67,5 доллара за баррель. Нефтяные котировки реагируют на оптимистичные ожидания по поводу проходящих сейчас в Вашингтоне американо-китайских торговых переговоров. Их успех предотвратит введение с 1 марта взаимных импортных пошлин на товары США и КНР. Это благотворно скажется на росте мировой экономики и соответственно поддержит спрос на энергоресурсы.

В то же время, повышение нефтяных котировок ограничивается данными о приросте на прошлой неделе объема добычи «черного золота» в Америке на 100 тысяч баррелей в сутки до рекордных 12 миллионов баррелей. При этом увеличение коммерческих запасов нефти в Америке продолжается пятую неделю подряд и на прошлой составило 3,7 млн баррелей до 455 миллиона баррелей.

Между тем, саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco договорилась с китайскими компаниями NORINCO и Panjin Sincen о создании интегрированного нефтехимического комплекса в Поднебесной. Стоимость проекта может составить более 10 миллиардов долларов. Это станет рекордом по величине среди китайско-иностранных СП. Saudi Aramco будет владеть 35% в СП, NORINCO - 36%, Panjin - 29%. Около 70% сырой нефти для работы комплекса будет поставлять Saudi Aramco.

Курс пары евро-доллар стабилизируется около уровня 1,133. Рост европейской валюты сдерживается слабой макроэкономической статистикой Германии. Так, ВВП крупнейшей экономики Европы в пошлом квартале не изменился по сравнению с третьим кварталом с учетом сезонных корректировок. Это совпало с прогнозами аналитиков.

Кроме того, исследовательский институт IFO оценил, что индекс делового климата в Германии в феврале упал до минимума с декабря 2014 года - 98,5 пункта. Эксперты ожидали индекс на уровне 99 пунктов.

К 16.30 мск курс евро снижался на 0,01% с начала торгов относительно прошлого фиксинга и составлял 1,1332 доллара.

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