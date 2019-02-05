|
|
|
Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:17
Валюты стране СНГ в пятницу не показывают единой динамики при противоречивых внутренних новостях.
Так, белорусский рубль с утра в пятницу немного дешевеет к доллару и котируется у отметки 2,14 рубля за доллар на фоне сообщения о том, что Белоруссия хочет в 2019 году увеличить экспорт в Россию минимум на 7%, а в Украину - на 30%. Вероятно, в ближайшей перспективе рубль продолжит слабеть вплоть до отметки 2,2 рубля за доллар, несмотря на это скорее позитивное известие.
Узбекский сум смотрится достаточно стабильно, двигаясь на уровне 8,392 тысячи сумов за доллар после того, как президент Узбекистана призвал направить часть средств от размещения евробондов в нефтегазовую отрасль страны. Вероятно, сум в ближайшее время сохранит достигнутые позиции.
Азербайджанский манат при этом укрепляется к доллару и движется вблизи уровня 1,7 маната за доллар на фоне известия о том, что ЕС может увеличить поставки азербайджанского газа в 2 раза — до 20-25 млрд кубометров в год. При поддержке этого сообщения манат может подняться к уровню 1,6 маната за доллар.
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1742
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:24
Основные криптовалюты пошли вниз в рамках коррекции к достаточно активному росту предыдущих дней, несмотря на довольно позитивный новостной фонд.
Так, например, Deutsche Borse готовится к запуску криптовалютных фьючерсов, а социальная сеть Twitter открыла возможность осуществлять криптовалютные платежи.
Курс биткоина на 11.00 за сутки символически снизился на 0,03% - до 3893 долларов при капитализации 69,5 млрд долларов. Ethereum к этому времени подешевел на 0,35% - до 142,9 доллара с капитализацией 15,3 млрд долларов. Позитивной новостью для этой криптовалюты стала информация о том, что кошелек MyEtherWallet разрешит выводить цифровые деньги без верификации. Вместе с тем, глава Binance заявил, что некоторые Ethereum-проекты уже перешли на Binance Chain.
XRP за сутки подешевел на 0,63% - до 0,317 доллара, его капитализация составила 13,2 млрд долларов. Litecoin упал в цене на 1,04% - до 47,9 доллара, его капитализация достигла уровня 2,9 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка составила 133,5 млрд долларов.
Финансовые скауты полагают, что после достаточно бурного роста крипторынок перешел к фазе коррекции. По их мнению, в ближайшей перспективе биткоин может подешеветь до 3800 долларов, Ethereum – до 140 долларов, XRP – до 0,3 доллара, а Litecoin – до 45 долларов.
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1742
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:58
Инвесторы на латиноамериканских рынках продолжают ждать официальных новостей по разрешению торгового конфликта между США и Китаем. Несмотря уже на несколько встреч, прошедших по этому вопросу, конкретных результатов пока так и не было достигнуто. Пока между сторонами идет обсуждение нетарифных ограничений, обмена технологиями и услугами, а также интеллектуальной собственности.
Участники рынка надеются, что в скорой перспективе стороны все же смогут достичь конкретного торгового соглашения, которое позволит избежать взаимного повышения пошлин 1 марта. До получения каких-либо официальных новостей инвесторы предпочитают сохранять осторожность.
При этом инвесторы испытывают опасения по поводу замедления темпов экономического роста в США, о чем свидетельствуют выходящие в последнее время данные статистики, в том числе и по рынку жилья. Участники рынка также следят за позицией ФРС США относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Последняя риторика регулятора свидетельствует о том, что он собирается придерживаться «терпеливого» подхода к определению диапазона базовой ставки.
Динамика рынков отдельных стран региона определяется, в том числе, и внутренними новостями. Так, например, позитивным известием для Эквадора стало заявление президента о том, что страна договорилась с Международным валютным фондом о возможности получения кредита в 10,2 млрд долларов.
В Венесуэле же по-прежнему сохраняется тяжелая экономическая ситуация: по итогам года в стране прогнозируется инфляция на уровне 31,9 млн процентов, уровень ВВП страны по прогнозам может снизиться на 11,3%, а официальный обменный курс доллара составить порядка 122 тысячи боливаров за доллар.
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1742
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:13
неблагоприятного исхода торговых переговоров между США и Китаем.
Основные фондовые индексы США накануне снизились на 0,3-0,4% на фоне опасений по поводу замедления темпов экономического роста в стране, возникших у участников рынка после публикации статистики по рынку труда в январе. Инвесторы также по-прежнему ждут каких-либо конкретных результатов от переговоров по торговым вопросам между США и Китаем, которые проходят в Вашингтоне.
Азиатские биржи в пятницу выросли в пределах 2,3%, наилучшую динамику показывает китайский рынок. Рынок же Японии, наоборот, оказался в плену коррекционных настроений из-за не очень хорошей статистики по потребительским ценам в стране за январь.
Основные фондовые индексы Европы также идут наверх, прибавляя 0,2-0,3% вслед за биржами Азии. Позитивное влияние на ход торгов оказала статистика по ВВП Германии, которая совпала с ожиданиями рынка.
Российский рынок в пятницу акций подрастает на 0,4-0,6% на фоне вернувшиеся к росту мировых цен на нефть. Курс рубля при этом немного снижается, теряя около 2 копеек к доллару и чуть более 5 копеек к евро.
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1742
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:43
Цена на нефть (апрельский фьючерс марки Brent) в пятницу 22 февраля к 16.31 мск повышалась на 0,7% до 67,53 доллара за баррель.
Рынок "черного золота" понемногу обновляет максимумы с ноября прошлого года – выше отметки 67,5 доллара за баррель. Нефтяные котировки реагируют на оптимистичные ожидания по поводу проходящих сейчас в Вашингтоне американо-китайских торговых переговоров. Их успех предотвратит введение с 1 марта взаимных импортных пошлин на товары США и КНР. Это благотворно скажется на росте мировой экономики и соответственно поддержит спрос на энергоресурсы.
В то же время, повышение нефтяных котировок ограничивается данными о приросте на прошлой неделе объема добычи «черного золота» в Америке на 100 тысяч баррелей в сутки до рекордных 12 миллионов баррелей. При этом увеличение коммерческих запасов нефти в Америке продолжается пятую неделю подряд и на прошлой составило 3,7 млн баррелей до 455 миллиона баррелей.
Между тем, саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco договорилась с китайскими компаниями NORINCO и Panjin Sincen о создании интегрированного нефтехимического комплекса в Поднебесной. Стоимость проекта может составить более 10 миллиардов долларов. Это станет рекордом по величине среди китайско-иностранных СП. Saudi Aramco будет владеть 35% в СП, NORINCO - 36%, Panjin - 29%. Около 70% сырой нефти для работы комплекса будет поставлять Saudi Aramco.
Курс пары евро-доллар стабилизируется около уровня 1,133. Рост европейской валюты сдерживается слабой макроэкономической статистикой Германии. Так, ВВП крупнейшей экономики Европы в пошлом квартале не изменился по сравнению с третьим кварталом с учетом сезонных корректировок. Это совпало с прогнозами аналитиков.
Кроме того, исследовательский институт IFO оценил, что индекс делового климата в Германии в феврале упал до минимума с декабря 2014 года - 98,5 пункта. Эксперты ожидали индекс на уровне 99 пунктов.
К 16.30 мск курс евро снижался на 0,01% с начала торгов относительно прошлого фиксинга и составлял 1,1332 доллара.
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1742
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:03
На мировых финансовых рынках в пятницу 22 февраля преобладали позитивные тенденции. Инвесторы находят повод для оптимизма в утечках информации с торговых переговоров между США и Китаем.
Так, Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что Китай намерен нарастить импорт из США сои, кукурузы и пшеницы на 30 миллиардов долларов в год. Это поможет Америке сократить дефицит торгового баланса с Китаем, о чем так печется Дональд Трамп.
Кроме того, Америка и Китай обсуждают меморандумы о нетарифных ограничениях, обмене технологиями и услугами, а также интеллектуальной собственностью.
Фондовые индексы США на этом фоне росли в начале американских торгов на 0,4-0,6%. Западноевропейские биржевые индексы в пятницу вечером также повышались – на 0,3-0,4%..
Региональные рынки, кроме глобального торгового оптимизма, отыгрывают данные о росте в январе годовой инфляции в еврозоне на 1,4%. Показатель совпал с прогнозами аналитиков.
Курс евро против доллара вечером перешел к умеренному коррекционному росту и направляется к уровню 1,135. К 18.52 мск евро повышался относительно предыдущего фиксинга на 0,1%, торгуясь около 1,1345 доллара.
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1742
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|4155
|452233
|
|
|318
|102786
|
Пон 11 лют, 2019 18:37
zews
|
|338
|75773
|
|