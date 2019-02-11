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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 22 кві, 2019 08:44
Курс украинской гривны незначительно понизился на фоне предварительных данных о победе Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов. С утра в понедельник гривна торгуется на отметке 26,79 гривны за доллар.
Второй тур выборов в Украине прошел в воскресенье, 2 апреля. По предварительным данным, после обработки более чем 70% голосов, лидирует Зеленский с достаточно существенным отрывом от действующего президента Украины Петра Порошенко.
Вероятно, гривна в ближайшей перспективе может еще подешеветь, но вряд ли ее снижение превысит 10% от текущего курса.
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Додано: Вів 23 кві, 2019 09:24
Украинская гривна во вторник укрепилась к отметке 26,69 гривны за доллар на фоне действий Нацбанка Украины. Финансовый регулятор укрепил курс национальной валюты. Так, он установил официальный курс доллара на 23 апреля на уровне 26,77 гривны против 26,85 гривны накануне.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна будет оставаться под некоторым давлением после проведения второго тура президентский выборов в стране. Вместе с тем, действия Нацбанка будут удерживать ее от серьезной просадки, и она, вероятно, будет держаться у отметок 26,6-26,7 гривны за доллар.
Денис Повторенко, финансовый скаут Forex
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Додано: Сер 24 кві, 2019 08:25
Украинская гривна в среду вновь стабилизировалась на отметке 26,6 гривны за доллар, как это происходило в промежутке между первым и вторым туром президентских выборов. После того, как стало известно о лидерстве Владимира Зеленского, она немного ослабела, но в дальнейшем действия Нацбанка Украины вновь подняли ее в коридор 26,6-26,7 гривны за доллар.
Вероятно, в ближайшей перспективе украинская валюта будет сохранять свою стабильность, продолжая двигаться у отметки 26,6 гривны за доллар.
Денис Повторенко, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Чет 25 кві, 2019 09:11
Курс украинской гривны вновь абсолютно стабилен по отношению к доллару и держится у отметки 26,6 гривны за доллар, продолжая отыгрывать итоги второго тура президентских выборов в Украине.
После победы Владимира Зеленского украинская валюта застыла на этой отметке и практически не отходит от нее.
Вероятно, в ближайшие дни она продолжит сохранять стабильность и вновь будет двигаться вблизи уровня 26,6 гривны за доллар.
Денис Повторенко, финансовый скаут Forex Club
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:40
Курс украинской гривны с утра в пятницу укрепился до отметки 26,55 гривны за доллар после того, как Нацбанк страны снизил учетную ставку с 18% до 17,5% годовых с 26 апреля.
Вместе с тем, от более значительного роста гривну удерживает информация о том, что государственный долг Украины в марте на 0,54 млрд долларов и составляет 78,8 млрд долларов.
Можно ожидать, что в ближайшей перспективе гривна будет достаточно стабильна, двигаясь в коридоре 26,5-26,6 гривны за доллар.
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Додано: Пон 29 кві, 2019 08:53
Курс украинской гривны с утра в понедельник укрепился к отметке 26,4 гривны за доллар, тогда как ранее она котировалась вблизи уровня 26,6 гривны.
Рост украинской валюты происходит на фоне заявлений главы Нацбанка Украины о том, что страна получит очередной кредитный транш от МВФ, скорее всего, в июне.
Можно ожидать, что на фоне этих сообщений гривна в ближайшей перспективе может еще немного укрепиться и войдет в диапазон 26,3-26,4 гривны за доллар.
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