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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 180181182183
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2019 08:44

Гривна немного подешевела на данных о победе Зеленского в пр

Курс украинской гривны незначительно понизился на фоне предварительных данных о победе Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов. С утра в понедельник гривна торгуется на отметке 26,79 гривны за доллар.
Второй тур выборов в Украине прошел в воскресенье, 2 апреля. По предварительным данным, после обработки более чем 70% голосов, лидирует Зеленский с достаточно существенным отрывом от действующего президента Украины Петра Порошенко.
Вероятно, гривна в ближайшей перспективе может еще подешеветь, но вряд ли ее снижение превысит 10% от текущего курса.

Денис Повторенко, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 09:24

Гривна немного подросла на фоне действий Нацбанка Украины

Украинская гривна во вторник укрепилась к отметке 26,69 гривны за доллар на фоне действий Нацбанка Украины. Финансовый регулятор укрепил курс национальной валюты. Так, он установил официальный курс доллара на 23 апреля на уровне 26,77 гривны против 26,85 гривны накануне. 
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна будет оставаться под некоторым давлением после проведения второго тура президентский выборов в стране. Вместе с тем, действия Нацбанка будут удерживать ее от серьезной просадки, и она, вероятно, будет держаться у отметок 26,6-26,7 гривны за доллар.

Денис Повторенко, финансовый скаут Forex
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 08:25

Гривна вновь стабильная у отметки 26,6

Украинская гривна в среду вновь стабилизировалась на отметке 26,6 гривны за доллар, как это происходило в промежутке между первым и вторым туром президентских выборов. После того, как стало известно о лидерстве Владимира Зеленского, она немного ослабела, но в дальнейшем действия Нацбанка Украины вновь подняли ее в коридор 26,6-26,7 гривны за доллар.
Вероятно, в ближайшей перспективе украинская валюта будет сохранять свою стабильность, продолжая двигаться у отметки 26,6 гривны за доллар.

Денис Повторенко, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 09:11

Гривна застыла на отметке 26,6

Курс украинской гривны вновь абсолютно стабилен по отношению к доллару и держится у отметки 26,6 гривны за доллар, продолжая отыгрывать итоги второго тура президентских выборов в Украине.
После победы Владимира Зеленского украинская валюта застыла на этой отметке и практически не отходит от нее.
Вероятно, в ближайшие дни она продолжит сохранять стабильность и вновь будет двигаться вблизи уровня 26,6 гривны за доллар.

Денис Повторенко, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:40

Гривна укрепилась после снижения Нацбанком учетной ставки

Курс украинской гривны с утра в пятницу укрепился до отметки 26,55 гривны за доллар после того, как Нацбанк страны снизил учетную ставку с 18% до 17,5% годовых с 26 апреля.
Вместе с тем, от более значительного роста гривну удерживает информация о том, что государственный долг Украины в марте на 0,54 млрд долларов и составляет 78,8 млрд долларов.
Можно ожидать, что в ближайшей перспективе гривна будет достаточно стабильна, двигаясь в коридоре 26,5-26,6 гривны за доллар.

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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 08:53

Гривна растет на новостях о новом транше МВФ

Курс украинской гривны с утра в понедельник укрепился к отметке 26,4 гривны за доллар, тогда как ранее она котировалась вблизи уровня 26,6 гривны.
Рост украинской валюты происходит на фоне заявлений главы Нацбанка Украины о том, что страна получит очередной кредитный транш от МВФ, скорее всего, в июне.
Можно ожидать, что на фоне этих сообщений гривна в ближайшей перспективе может еще немного укрепиться и войдет в диапазон 26,3-26,4 гривны за доллар.

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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 08:53

Гривна стабилизировалась на уровне 26,4

Украинская гривна после некоторого роста смогла стабилизироваться на отметке 26,4 гривны за доллар.
Это произошло после достаточно уверенного подъема к этому уровню с отметки 26,6 гривны за доллар, на котором украинская валюта сравнительное долгое время держалась перед вторым туром президентских выборов. Несмотря на ожидания того, что гривна после объявления победителя выборов может пойти вниз, ей все же удалось показать достаточно активный рост.
Можно ожидать, что в ближайшее время украинская валюта на время стабилизируется и будет двигаться в коридоре 26,3-26,4 гривны за доллар.

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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 08:17

Гривна укрепляется на действиях Нацбанка Украины

Курс гривны вновь несколько укрепляется и находится на отметке 26,45 гривны за доллар на фоне действий Нацбанка Украины на внутреннем валютном рынке. На прошлой неделе он увеличил покупку валюты до $80 млн по сравнению с $45 млн и $56,5 млн в предыдущие недели. С начала текущего года регулятор приобрел $1,11 млрд, а продал – $188,43 млн.
Также хорошим известием для гривны стали сообщения представителей ЕС о том, что союз продолжит работать с США по вопросу энергетической безопасности на Украине.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит сохранять свою стабильность и может даже несколько укрепиться, стремясь к отметке 26,3 гривны за доллар.

Денис Повторенко, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 08:59

Гривна стабильна на фоне сообщения о снижению международных

Курс украинской гривны вновь немного укрепился и с утра во вторник торгуется на отметке 26,42 гривны за доллар. Такая динамика украинской валюты наблюдается на фоне сообщения о том, что международные резервы Украины за месяц уменьшились на 0,5% - до 20,5 млрд долларов. 
Вместе с тем, гривна находится под давлением "дела Приватбанка". Национальный банк Украины проиграл апелляцию о снятии ареста с имущества Приватбанка по делу о возможном выводе 19 млрд гривен рефинансирования, полученного Приватбанком в Набанке до национализации.
Несмотря на это, можно ожидать, что в ближайшей перспективе гривна будет сохранять стабильность, двигаясь у отметки 26,4 гривны за доллар.

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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 08:41

Гривна растет на планах Минфина сократить госдолг

Курс гривны в среду еще несколько укрепился и поднялся к отметке 26,31 гривны за доллар на фоне заявления Минфина Украины о том, что он планирует до конца 2020 года сократить госдолг страны до 49% от ВВП. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что страна выходит из зоны риска экономического кризиса, так как соотношение госдолга и ВВП Украины снижается. По данным Минфина, госдолг страны в 2018 году уже сократился до 62,7% ВВП.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна может еще несколько укрепиться и будет стремиться к уровню 26,2 гривны за доллар.

Денис Повторенко, финансовый скаут Forex Club
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