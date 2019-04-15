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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 181182183184
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 12:16

Гривна стабильна к доллару, несмотря на ускорение инфляции в

Гривна стабильна относительно доллара на отметке 26,18 доллара за гривну, несмотря на ускорившийся рост инфляции в Украине в апреле.
Этот показатель за прошедший месяц составил 1% после 0,9% в марте, в годовом же выражении инфляция ускорилась до 8,8%.
По данным Нацбанка Украины, инфляция превысила ожидаемый прогноз из-за действия временных факторов, в частности перебоев поставок нефтепродуктов из Белоруссии и ограничений России на экспорт энергетических товаров на Украину. Также инфляция в апреле ускорилась из-за возникновения повышенного спроса на отдельные продукты питания, отметил финансовый регулятор.
Ранее премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что рост ВВП Украины в 2018 году составил 3,2%. Госбюджет страны на 2019 год предусматривает дефицит на уровне 2,3% ВВП, инфляцию на отметке 7,4% и рост экономики в 3%.
Вероятно, в ближайшей перспективе, несмотря на плохие макроэкономические новости, гривна сможет сохранить стабильность к доллару и будет торговаться в диапазоне 26,1-26,2 гривны за доллар.

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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 08:40

Гривна может подорожать до отметки 26,1

Курс гривны с утра во вторник еще несколько укрепился против доллара и торгуется на отметке 26,14. Это происходит, несмотря на развивающийся конфликт между Нацбанком Украины и экс-совладельцем Приватбанка Игорем Коломойским.
Накануне финансовый регулятор проиграл апелляцию по иску Коломойского. Ранее суд в Киеве признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор его купли-продажи.
Вероятно, в рамках восходящей тенденции гривна продолжит умеренно дорожать и может укрепиться до 26,1 гривны за доллар.

Денис Повторенко, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 08:32

Гривна слабеет из-за повышенного спроса населения на валюту

Курс украинской гривны немного понизился и с утра в среду торгуется на отметке 26,35 гривны за доллар. Таким образом, украинская валюта начала снижаться в цене после роста к отметке 26,15 гривны за доллар. 
Предыдущий рост гривны объяснялся притоком инвестиций в еврооблигации. Вместе с тем, негативно влияет на гривну повышенный спрос населения страны на валюту.
В связи с этим, в ближайшей перспективе гривна может еще несколько ослабеть и опуститься к отметке 26,4 гривны за доллар.

Денис Повторенко, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2019 07:41

Гривна стабильна на сообщении о росте ВВП за I квартал

Курс украинской гривны с утра в четверг стабилизировался вблизи отметки 26,3 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне сообщения госстата Украины о том, что рост экономики страны в I квартале составил 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Госбюджет Украины на текущий год предполагает дефицит на уровне 2,3% ВВП, инфляцию на отметке 7,4% и рост экономики в 3%.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна будет сохранять свою стабильность, двигаясь в коридоре 26,25-26,3 гривны за доллар.

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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2019 08:19

Гривна стабильна

Курс гривны сохраняет свою стабильность у отметки 26,3 доллара за евро, несмотря на то, что советник нового президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк считает, что стране пока рано рассчитывать на новую помощь от МВФ. Ранее представитель Нацбанка заявлял, что Украина получит очередной кредитный транш от МВФ, скорее всего, в июне.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит оставаться стабильной в коридоре 26,3-26,4 гривны за доллар.

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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 08:39

Гривна вновь стабильна в ожидании приезда в Украину миссии М

Украинская гривна с утра в понедельник вновь стабильна у отметки 26,36 гривны за евро на фоне сообщения министерства финансов Украины о том, что оно погасило пятилетние евробонды на сумму 1 млрд долларов, выпущенные 2014 году под гарантии США.
Кроме того, стало известно, что миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину для очередного пересмотра действующей программы финансовой помощи стране 21 мая.
Вероятно, гривна продолжит сохранять свою стабильность в диапазоне 26,3-26,4 гривны за доллар.

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Повідомлення Додано: Вів 21 тра, 2019 08:31

Гривна дорожает после инаугурации Зеленского

Курс украинской гривны укрепился после инаугурации нового президента страны Владимира Зеленского до отметки 26,13 гривны за доллар.
Кроме того, в Евросоюзе назвали условие для предоставления финансовой помощи Украине, это произойдет в случае успешного продолжения сотрудничества страны с Международным валютным фондом.
Гривна в ближайшей перспективе имеет шансы еще несколько укрепиться и подняться до отметки 26 гривен за доллар.

Денис Повторенко, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 08:37

Гривна стабильная на фоне начала работы миссии МВФ в Украине

Курс украинской гривны в среду стабилен на отметке 26,18 гривны за доллар после того, как премьер Украины обсудил с миссией МВФ продолжение сотрудничества.
Миссия начала свою работу в Украине 21 мая, она должна в очередной раз пересмотреть действующей программы помощи украинской стороне и будет работать в течение двух недель.
Вероятно, в ближайшей перспективе курс гривны будет оставаться стабильным и продолжит движение в коридоре 26,1-26.2 гривны за доллар.

Денис Повторенко, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:56

Гривна слабеет на предупреждениях Нацбанка

Курс гривны ослабел и с утра в четверг торгуется на уровне 26,35 гривны за доллар. Удешевление украинской валюты происходит после того, как глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин предупредил о рисках ослабления гривны в летние месяцы.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна может еще несколько ослабеть, но вряд ли она опустится ниже уровня 26,4 гривны за доллар.
Денис Повторенко, финансовый скаут Forex Club
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