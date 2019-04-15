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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 13 тра, 2019 12:16
Гривна стабильна относительно доллара на отметке 26,18 доллара за гривну, несмотря на ускорившийся рост инфляции в Украине в апреле.
Этот показатель за прошедший месяц составил 1% после 0,9% в марте, в годовом же выражении инфляция ускорилась до 8,8%.
По данным Нацбанка Украины, инфляция превысила ожидаемый прогноз из-за действия временных факторов, в частности перебоев поставок нефтепродуктов из Белоруссии и ограничений России на экспорт энергетических товаров на Украину. Также инфляция в апреле ускорилась из-за возникновения повышенного спроса на отдельные продукты питания, отметил финансовый регулятор.
Ранее премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что рост ВВП Украины в 2018 году составил 3,2%. Госбюджет страны на 2019 год предусматривает дефицит на уровне 2,3% ВВП, инфляцию на отметке 7,4% и рост экономики в 3%.
Вероятно, в ближайшей перспективе, несмотря на плохие макроэкономические новости, гривна сможет сохранить стабильность к доллару и будет торговаться в диапазоне 26,1-26,2 гривны за доллар.
Денис Повторенко, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Вів 14 тра, 2019 08:40
Курс гривны с утра во вторник еще несколько укрепился против доллара и торгуется на отметке 26,14. Это происходит, несмотря на развивающийся конфликт между Нацбанком Украины и экс-совладельцем Приватбанка Игорем Коломойским.
Накануне финансовый регулятор проиграл апелляцию по иску Коломойского. Ранее суд в Киеве признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор его купли-продажи.
Вероятно, в рамках восходящей тенденции гривна продолжит умеренно дорожать и может укрепиться до 26,1 гривны за доллар.
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Додано: Сер 15 тра, 2019 08:32
Курс украинской гривны немного понизился и с утра в среду торгуется на отметке 26,35 гривны за доллар. Таким образом, украинская валюта начала снижаться в цене после роста к отметке 26,15 гривны за доллар.
Предыдущий рост гривны объяснялся притоком инвестиций в еврооблигации. Вместе с тем, негативно влияет на гривну повышенный спрос населения страны на валюту.
В связи с этим, в ближайшей перспективе гривна может еще несколько ослабеть и опуститься к отметке 26,4 гривны за доллар.
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Додано: Чет 16 тра, 2019 07:41
Курс украинской гривны с утра в четверг стабилизировался вблизи отметки 26,3 гривны за доллар.
Такая динамика наблюдается на фоне сообщения госстата Украины о том, что рост экономики страны в I квартале составил 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Госбюджет Украины на текущий год предполагает дефицит на уровне 2,3% ВВП, инфляцию на отметке 7,4% и рост экономики в 3%.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна будет сохранять свою стабильность, двигаясь в коридоре 26,25-26,3 гривны за доллар.
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Додано: П'ят 17 тра, 2019 08:19
Курс гривны сохраняет свою стабильность у отметки 26,3 доллара за евро, несмотря на то, что советник нового президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк считает, что стране пока рано рассчитывать на новую помощь от МВФ. Ранее представитель Нацбанка заявлял, что Украина получит очередной кредитный транш от МВФ, скорее всего, в июне.
Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит оставаться стабильной в коридоре 26,3-26,4 гривны за доллар.
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Додано: Пон 20 тра, 2019 08:39
Украинская гривна с утра в понедельник вновь стабильна у отметки 26,36 гривны за евро на фоне сообщения министерства финансов Украины о том, что оно погасило пятилетние евробонды на сумму 1 млрд долларов, выпущенные 2014 году под гарантии США.
Кроме того, стало известно, что миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину для очередного пересмотра действующей программы финансовой помощи стране 21 мая.
Вероятно, гривна продолжит сохранять свою стабильность в диапазоне 26,3-26,4 гривны за доллар.
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Додано: Вів 21 тра, 2019 08:31
Курс украинской гривны укрепился после инаугурации нового президента страны Владимира Зеленского до отметки 26,13 гривны за доллар.
Кроме того, в Евросоюзе назвали условие для предоставления финансовой помощи Украине, это произойдет в случае успешного продолжения сотрудничества страны с Международным валютным фондом.
Гривна в ближайшей перспективе имеет шансы еще несколько укрепиться и подняться до отметки 26 гривен за доллар.
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Додано: Сер 22 тра, 2019 08:37
Курс украинской гривны в среду стабилен на отметке 26,18 гривны за доллар после того, как премьер Украины обсудил с миссией МВФ продолжение сотрудничества.
Миссия начала свою работу в Украине 21 мая, она должна в очередной раз пересмотреть действующей программы помощи украинской стороне и будет работать в течение двух недель.
Вероятно, в ближайшей перспективе курс гривны будет оставаться стабильным и продолжит движение в коридоре 26,1-26.2 гривны за доллар.
Денис Повторенко, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Чет 23 тра, 2019 09:56
Курс гривны ослабел и с утра в четверг торгуется на уровне 26,35 гривны за доллар. Удешевление украинской валюты происходит после того, как глава Совета Нацбанка Украины Богдан Данилишин предупредил о рисках ослабления гривны в летние месяцы.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна может еще несколько ослабеть, но вряд ли она опустится ниже уровня 26,4 гривны за доллар.
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 09:09
Гривна относительно стабильна к доллару и с утра в пятницу торгуется на отметке 26,38 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщений о том, что Всемирный банк хранил прогноз роста ВВП Украины на уровне 2,7% в 2019 году.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна останется на текущих позициях по отношению к доллару, двигаясь в коридоре 26,3-26,4 гривны за доллар.
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