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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 183184185186
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 08:53

Гривна стабильна

Гривна стабильна на сообщениях об объеме международных резервов Украины
Гривна выглядит достаточно стабильно и с утра в понедельник торгуется на отметке 26,76 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщения о том, что международные резервы Украины за май уменьшились на 5,5% и составляют теперь 19,4 млрд долларов.
По данным Нацбанка Украины, объем международных резервов покрывает чуть более трех месяцев будущего импорта, что является достаточным уровнем.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна будет сохранять свою стабильность и продолжит движение в коридоре 26,7–26,8 гривны за доллар.
Евгений Турчин, финансовый скаут Forex Club
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