Гривна стабильна на сообщениях об объеме международных резервов Украины
Гривна выглядит достаточно стабильно и с утра в понедельник торгуется на отметке 26,76 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщения о том, что международные резервы Украины за май уменьшились на 5,5% и составляют теперь 19,4 млрд долларов.
По данным Нацбанка Украины, объем международных резервов покрывает чуть более трех месяцев будущего импорта, что является достаточным уровнем.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна будет сохранять свою стабильность и продолжит движение в коридоре 26,7–26,8 гривны за доллар.
Евгений Турчин, финансовый скаут Forex Club