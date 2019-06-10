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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 183184185186
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 08:53

Гривна стабильна

Гривна стабильна на сообщениях об объеме международных резервов Украины
Гривна выглядит достаточно стабильно и с утра в понедельник торгуется на отметке 26,76 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщения о том, что международные резервы Украины за май уменьшились на 5,5% и составляют теперь 19,4 млрд долларов.
По данным Нацбанка Украины, объем международных резервов покрывает чуть более трех месяцев будущего импорта, что является достаточным уровнем.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна будет сохранять свою стабильность и продолжит движение в коридоре 26,7–26,8 гривны за доллар.
Евгений Турчин, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 09:09

Гривна растёт на планах по выпуску Украиной еврооблигаций

Курс гривны продолжает расти и с утра во вторник торгуется на отметке 26,32 гривны за доллар. Позитивная динамика украинской валюты наблюдается на фоне сообщения о том, Украина планирует разместить семилетние еврооблигации, номинированные в евро.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит свой рост и войдёт в диапазон 26,2–26,3 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 09:20

Гривна слабеет

Гривна слабеет на фоне возобновившегося в Украине роста цен на топливо
Курс гривны немного понизился и с утра в четверг находится на отметке 26,47 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщений Нацбанка Украины о том, что цены на топливо в стране вернулись к росту, он составляет 3,1% Это стало следствием временных перебоев с поставками нефтепродуктов из Беларуси после попадания загрязненной нефти из России в нефтетранспортную систему, а также результатом роста мировых цен на нефть.
Вероятно, в ближайшей перспективе курс гривны еще немного снизится и будет двигаться в диапазоне 26,5–26,6 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:07

Гривна слабеет на неопределённости с траншем МВФ

Гривна слабеет на неопределённости с траншем МВФ
Курс гривны ещё немного снизился и с утра в пятницу торгуется на отметке 26,47 гривны за доллар. Это происходит на фоне заявлений МВФ о том, что переговоры фонда с Украиной о новом займе возобновятся только после выборов в парламент страны, назначенных на 21 июля. 
Ранее Украина ожидала очередного транша МВФв мае, затем в июне. 
Вероятно, на фоне этой неопределённости с заимствованиями курс гривны в ближайшей перспективе может ещё несколько понизиться, и она будет торговаться в коридоре 26,5–26,6 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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