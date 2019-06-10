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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 10 чер, 2019 08:53
Гривна стабильна на сообщениях об объеме международных резервов Украины
Гривна выглядит достаточно стабильно и с утра в понедельник торгуется на отметке 26,76 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщения о том, что международные резервы Украины за май уменьшились на 5,5% и составляют теперь 19,4 млрд долларов.
По данным Нацбанка Украины, объем международных резервов покрывает чуть более трех месяцев будущего импорта, что является достаточным уровнем.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна будет сохранять свою стабильность и продолжит движение в коридоре 26,7–26,8 гривны за доллар.
Евгений Турчин, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Вів 11 чер, 2019 09:09
Курс гривны продолжает расти и с утра во вторник торгуется на отметке 26,32 гривны за доллар. Позитивная динамика украинской валюты наблюдается на фоне сообщения о том, Украина планирует разместить семилетние еврооблигации, номинированные в евро.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит свой рост и войдёт в диапазон 26,2–26,3 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Чет 13 чер, 2019 09:20
Гривна слабеет на фоне возобновившегося в Украине роста цен на топливо
Курс гривны немного понизился и с утра в четверг находится на отметке 26,47 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщений Нацбанка Украины о том, что цены на топливо в стране вернулись к росту, он составляет 3,1% Это стало следствием временных перебоев с поставками нефтепродуктов из Беларуси после попадания загрязненной нефти из России в нефтетранспортную систему, а также результатом роста мировых цен на нефть.
Вероятно, в ближайшей перспективе курс гривны еще немного снизится и будет двигаться в диапазоне 26,5–26,6 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:07
Гривна слабеет на неопределённости с траншем МВФ
Курс гривны ещё немного снизился и с утра в пятницу торгуется на отметке 26,47 гривны за доллар. Это происходит на фоне заявлений МВФ о том, что переговоры фонда с Украиной о новом займе возобновятся только после выборов в парламент страны, назначенных на 21 июля.
Ранее Украина ожидала очередного транша МВФв мае, затем в июне.
Вероятно, на фоне этой неопределённости с заимствованиями курс гривны в ближайшей перспективе может ещё несколько понизиться, и она будет торговаться в коридоре 26,5–26,6 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Пон 17 чер, 2019 08:52
Гривна практически полностью стабильна к доллару и с утра в понедельник торгуется на отметке 26,44 гривны за доллар. Это происходит на фоне развивающейся ситуации с Приватбанком. Верховный суд Украины оставил в силе решения судов предыдущих инстанций о взыскании с Приватбанка 944 тысяч долларов по делу об обеспечении долговых обязательств в пользу компании "Акватера", совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит сохранять свою стабильность и будет двигаться в коридоре 26,4–26,5 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Вів 18 чер, 2019 09:09
Гривна продолжает сохранять стабильность и с утра во вторник торгуется на отметке 26,46 гривны за доллар. Это происходит, несмотря на то, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев создают "искусственное банкротство" газотранспортной системы страны. Она намерена подать заявление в Государственное бюро расследований.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна по-прежнему будет выглядеть стабильно и продолжит торговаться в диапазоне 26,4–26,5 гривны за доллар.
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Додано: Сер 19 чер, 2019 08:46
Курс гривны в среду растёт и поднимается к отметке 26,37 гривны за доллар. Это происходит на фоне заявлений представителя Нацбанка Украины о том, что он не видит угроз финансовой стабильности страны. Кроме того, Европейский союз выделяет 29,5 млн евро Украине на поддержку налоговых и таможенных реформ.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит некоторое укрепление и поднимется в диапазон 26,3–26,4 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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