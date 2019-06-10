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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 10 чер, 2019 08:53
Гривна стабильна на сообщениях об объеме международных резервов Украины
Гривна выглядит достаточно стабильно и с утра в понедельник торгуется на отметке 26,76 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщения о том, что международные резервы Украины за май уменьшились на 5,5% и составляют теперь 19,4 млрд долларов.
По данным Нацбанка Украины, объем международных резервов покрывает чуть более трех месяцев будущего импорта, что является достаточным уровнем.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна будет сохранять свою стабильность и продолжит движение в коридоре 26,7–26,8 гривны за доллар.
Евгений Турчин, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Вів 11 чер, 2019 09:09
Курс гривны продолжает расти и с утра во вторник торгуется на отметке 26,32 гривны за доллар. Позитивная динамика украинской валюты наблюдается на фоне сообщения о том, Украина планирует разместить семилетние еврооблигации, номинированные в евро.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит свой рост и войдёт в диапазон 26,2–26,3 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Чет 13 чер, 2019 09:20
Гривна слабеет на фоне возобновившегося в Украине роста цен на топливо
Курс гривны немного понизился и с утра в четверг находится на отметке 26,47 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщений Нацбанка Украины о том, что цены на топливо в стране вернулись к росту, он составляет 3,1% Это стало следствием временных перебоев с поставками нефтепродуктов из Беларуси после попадания загрязненной нефти из России в нефтетранспортную систему, а также результатом роста мировых цен на нефть.
Вероятно, в ближайшей перспективе курс гривны еще немного снизится и будет двигаться в диапазоне 26,5–26,6 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 09:07
Гривна слабеет на неопределённости с траншем МВФ
Курс гривны ещё немного снизился и с утра в пятницу торгуется на отметке 26,47 гривны за доллар. Это происходит на фоне заявлений МВФ о том, что переговоры фонда с Украиной о новом займе возобновятся только после выборов в парламент страны, назначенных на 21 июля.
Ранее Украина ожидала очередного транша МВФв мае, затем в июне.
Вероятно, на фоне этой неопределённости с заимствованиями курс гривны в ближайшей перспективе может ещё несколько понизиться, и она будет торговаться в коридоре 26,5–26,6 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Пон 17 чер, 2019 08:52
Гривна практически полностью стабильна к доллару и с утра в понедельник торгуется на отметке 26,44 гривны за доллар. Это происходит на фоне развивающейся ситуации с Приватбанком. Верховный суд Украины оставил в силе решения судов предыдущих инстанций о взыскании с Приватбанка 944 тысяч долларов по делу об обеспечении долговых обязательств в пользу компании "Акватера", совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит сохранять свою стабильность и будет двигаться в коридоре 26,4–26,5 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Вів 18 чер, 2019 09:09
Гривна продолжает сохранять стабильность и с утра во вторник торгуется на отметке 26,46 гривны за доллар. Это происходит, несмотря на то, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев создают "искусственное банкротство" газотранспортной системы страны. Она намерена подать заявление в Государственное бюро расследований.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна по-прежнему будет выглядеть стабильно и продолжит торговаться в диапазоне 26,4–26,5 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Сер 19 чер, 2019 08:46
Курс гривны в среду растёт и поднимается к отметке 26,37 гривны за доллар. Это происходит на фоне заявлений представителя Нацбанка Украины о том, что он не видит угроз финансовой стабильности страны. Кроме того, Европейский союз выделяет 29,5 млн евро Украине на поддержку налоговых и таможенных реформ.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит некоторое укрепление и поднимется в диапазон 26,3–26,4 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Чет 20 чер, 2019 09:51
Гривна вновь немного подорожала и с утра в четверг торгуется на отметке 26,32 гривны за доллар. Это происходит на фоне улучшения оценки по росту ВВП Украины. Рост этого показателя в первом квартале составил 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таковы свежие данные от Госстата Украины, который пересмотрел эти данные (было +2,2%) в сторону увеличения.
Вероятно, на фоне этого сообщения гривна может ещё несколько укрепиться и торговаться в диапазоне 26,2–26,3 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 08:44
Гривна стабильная на фоне удачного размещения еврооблигаций Украиной
Гривна с утра в пятницу стабилизировалась на уровне 26,33 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщения о том, что Украина в четверг получила средства от размещения еврооблигаций в объеме 1 млрд евро с доходностью 6,75% и со сроком погашения 20 июня 2026 года.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит сохранять стабильность и будет котироваться в коридоре 26,2–26,3 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:03
Где купить акции Slack? Новый инструмент доступен в Forex Club
Группа компаний Forex Club расширила линейку торговых инструментов, предоставив трейдерам возможность торговли контрактами на разницу цен на акции компании Slack.
Теперь трейдеры могут использовать для совершения сделок один из наиболее популярных современных мессенджеров - Slack.
Компания Slack провела прямое размещение акций 20 июня 2019 года. В результате размещения компания была оценена в более чем 20 млрд долл. Slack стал третьей “компанией-единорогом”, после Pinterest и Lyft, которая провела размещение акций, за последнее время. Все три компании доступны в торговых терминалах в торговом терминале Libertex.
О Группе компаний FOREX CLUB
Группа компаний Forex Club – известный международный бренд на рынке онлайн-инвестиций и трейдинга. С 1997 года мы помогаем клиентам инвестировать и торговать широким кругом финансовых инструментов, включая валюты, акции компаний-мировых лидеров, золото и другие металлы, нефть и газ, фондовые индексы. Мы открыли более 100 офисов в Америке, Европе и Азии. Мы создали более 50 эффективных учебных курсов и написали несколько финансовых бестселлеров, которые переведены на многие мировые языки. Компания обслуживает клиентов, говорящих на русском, английском, украинском, китайском, португальском и других языках.
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