Додано: П'ят 21 чер, 2019 13:03

Где купить акции Slack? Новый инструмент доступен в Forex Club



Группа компаний Forex Club расширила линейку торговых инструментов, предоставив трейдерам возможность торговли контрактами на разницу цен на акции компании Slack.



Теперь трейдеры могут использовать для совершения сделок один из наиболее популярных современных мессенджеров - Slack.



Компания Slack провела прямое размещение акций 20 июня 2019 года. В результате размещения компания была оценена в более чем 20 млрд долл. Slack стал третьей “компанией-единорогом”, после Pinterest и Lyft, которая провела размещение акций, за последнее время. Все три компании доступны в торговых терминалах в торговом терминале Libertex.



О Группе компаний FOREX CLUB



Группа компаний Forex Club – известный международный бренд на рынке онлайн-инвестиций и трейдинга. С 1997 года мы помогаем клиентам инвестировать и торговать широким кругом финансовых инструментов, включая валюты, акции компаний-мировых лидеров, золото и другие металлы, нефть и газ, фондовые индексы. Мы открыли более 100 офисов в Америке, Европе и Азии. Мы создали более 50 эффективных учебных курсов и написали несколько финансовых бестселлеров, которые переведены на многие мировые языки. Компания обслуживает клиентов, говорящих на русском, английском, украинском, китайском, португальском и других языках.

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