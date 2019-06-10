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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 184185186187
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:49

Гривна приближается к отметке 26

Гривна вновь подорожала и с утра в понедельник торгуется на уровне 26,14 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщения о том, что "Нафтогаз Украины" снизил в среднем на 13% цену на газ для промышленных потребителей в июле.
Вероятно, гривна в ближайшей перспективе может ещё укрепиться и протестировать уровень 26 гривен за доллар.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:57

Гривна по-прежнему стабильна в отсутствии негативных новосте

Курс гривны по-прежнему достаточно стабилен и с утра во вторник движется вблизи отметки 26,18 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на украинском валютном рынке все последние дни, что происходит в отсутствии явных негативных политических и экономических сигналов. Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит сохранять стабильность и не исключено, что пойдёт на штурм психологического уровня 26 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 10:10

Гривна по-прежнему движется у отметки 26,2

Гривна продолжает оставаться стабильной и с утра в среду торгуется на отметке 26,18 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщений о том, что Нацбанк Украины в октябре введет в оборот банкноту номиналом 1 тысячу гривен. Она станет самой крупной вместо нынешней в 500 гривен.
Вероятно, в ближайшей перспективе курс гривны продолжит оставаться без особых изменений и будет двигаться в диапазоне 26,1-26,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:02

Гривна стабильна на фоне сокращения госдолга Украины

Гривна с утра в пятницу по-прежнему держится вблизи отметки 26,2 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщения о том, что государственный долг Украины за май сократился на 1,43 млрд долларов.
Вероятно, отыгрывая это сообщение, украинская валюта продолжит сохранять стабильность и по-прежнему будет держаться вблизи уровня 26,2.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:26

Гривна не меняется в цене на фоне заявлений по импорту газа

Курс гривны с утра в пятницу практически не меняется и сохраняет стабильность на уровне 25,15 гривны за доллар. Это происходит на фоне заявления премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о том, что отказ от импорта газа и переход на внутренний газ поможет снизить тарифы на коммунальные услуги.
Вероятно, курс гривны в ближайшей перспективе сохранится на прежнем уровне, не опускаясь ниже отметки 26,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 08:37

Гривна укрепляется

Гривна укрепляется на фоне старта работы рынка электроэнергии в Украине
Курс украинской гривны еще несколько укрепился и с утра в понедельник торгуется на отметке 26,17 гривны за доллар. Это происходит на фоне того, что в Украине с 1 июля начал функционировать рынок электроэнергии: государство перестало быть единственным покупателем и продавцом этого вида ресурса.
Отыгрывая позитив от этого события, гривна в ближайшей перспективе может еще несколько подорожать и устремиться к отметке 26,1 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 10:09

Гривна почти не меняется

Гривна почти не меняется на фоне расширения системно важных банков Украины
Курс гривны вновь практически не меняется и с утра во вторник держится у отметки 26,18 гривны за доллар. Это происходит на фоне того, что Национальный банк Украины расширил список системно важных банков с трех до 14.
Вероятно, в ближайшей перспективе в отстутствии негативных сигналов гривна продолжит сохранять стабильность, двигаясь у отметки 26,2.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 08:51

Гривна застыла у отметки 26,2 в отсутствии новостей

Курс украинской гривны по-прежнему практически полностью стабилен и с утра в среду торгуется у отметки 26,18 гривны за доллар. По сравнению с показателем предыдущих дней он почти совсем не изменился в отсутствии значимых новостей.
Вероятно, в ближайшей перспективе украинская валюта продолжит сохраняться практически неизменной, котируясь у отметки 26,2 доллара за гривну.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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