|
|
|
Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 24 чер, 2019 09:49
Гривна вновь подорожала и с утра в понедельник торгуется на уровне 26,14 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщения о том, что "Нафтогаз Украины" снизил в среднем на 13% цену на газ для промышленных потребителей в июле.
Вероятно, гривна в ближайшей перспективе может ещё укрепиться и протестировать уровень 26 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1855
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 чер, 2019 08:57
Курс гривны по-прежнему достаточно стабилен и с утра во вторник движется вблизи отметки 26,18 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на украинском валютном рынке все последние дни, что происходит в отсутствии явных негативных политических и экономических сигналов. Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит сохранять стабильность и не исключено, что пойдёт на штурм психологического уровня 26 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1855
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 26 чер, 2019 10:10
Гривна продолжает оставаться стабильной и с утра в среду торгуется на отметке 26,18 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщений о том, что Нацбанк Украины в октябре введет в оборот банкноту номиналом 1 тысячу гривен. Она станет самой крупной вместо нынешней в 500 гривен.
Вероятно, в ближайшей перспективе курс гривны продолжит оставаться без особых изменений и будет двигаться в диапазоне 26,1-26,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1855
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 чер, 2019 09:02
Гривна с утра в пятницу по-прежнему держится вблизи отметки 26,2 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщения о том, что государственный долг Украины за май сократился на 1,43 млрд долларов.
Вероятно, отыгрывая это сообщение, украинская валюта продолжит сохранять стабильность и по-прежнему будет держаться вблизи уровня 26,2.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1855
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:26
Курс гривны с утра в пятницу практически не меняется и сохраняет стабильность на уровне 25,15 гривны за доллар. Это происходит на фоне заявления премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о том, что отказ от импорта газа и переход на внутренний газ поможет снизить тарифы на коммунальные услуги.
Вероятно, курс гривны в ближайшей перспективе сохранится на прежнем уровне, не опускаясь ниже отметки 26,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1855
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 лип, 2019 08:37
Гривна укрепляется на фоне старта работы рынка электроэнергии в Украине
Курс украинской гривны еще несколько укрепился и с утра в понедельник торгуется на отметке 26,17 гривны за доллар. Это происходит на фоне того, что в Украине с 1 июля начал функционировать рынок электроэнергии: государство перестало быть единственным покупателем и продавцом этого вида ресурса.
Отыгрывая позитив от этого события, гривна в ближайшей перспективе может еще несколько подорожать и устремиться к отметке 26,1 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1855
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 02 лип, 2019 10:09
Гривна почти не меняется на фоне расширения системно важных банков Украины
Курс гривны вновь практически не меняется и с утра во вторник держится у отметки 26,18 гривны за доллар. Это происходит на фоне того, что Национальный банк Украины расширил список системно важных банков с трех до 14.
Вероятно, в ближайшей перспективе в отстутствии негативных сигналов гривна продолжит сохранять стабильность, двигаясь у отметки 26,2.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1855
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 лип, 2019 08:51
Курс украинской гривны по-прежнему практически полностью стабилен и с утра в среду торгуется у отметки 26,18 гривны за доллар. По сравнению с показателем предыдущих дней он почти совсем не изменился в отсутствии значимых новостей.
Вероятно, в ближайшей перспективе украинская валюта продолжит сохраняться практически неизменной, котируясь у отметки 26,2 доллара за гривну.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1855
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 лип, 2019 08:44
Гривна может штурмовать отметку 26 на возможных канадских инвестициях
Курс украинской гривны достаточно существенно вырос и с утра в четверг торгуется на отметке 26,01 гривны после того, как президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями канадского бизнеса призвал их инвестировать в Украину.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна ещё подрастёт и может пойти на штурм отметки 26 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1855
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|444
|122273
|
|
|320
|105109
|
|
|339
|77523
|
|