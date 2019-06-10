Курс украинской гривны вновь вырос и с утра в понедельник торгуется на отметке 26,65 гривны за доллар на фоне целого ряда позитивных новостей. Так, международные резервы Украины за июнь выросли на 6,4%, до 20,6 млрд долларов.
Кроме того, премьер Украины заявил, что нет причин для поднятия цены газа для населения.
Помимо этого, первая в истории Украины партия нефти из США разгружается в Одесском порту.
Вероятно, отыгрывая новостной позитив, гривна продолжит укрепляться и будет стремиться к отметке 26,5 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club