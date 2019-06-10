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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 185186187188
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 08:55

Гривна будет стремиться к отметке 26,5 на новостном позитиве

Курс украинской гривны вновь вырос и с утра в понедельник торгуется на отметке 26,65 гривны за доллар на фоне целого ряда позитивных новостей. Так, международные резервы Украины за июнь выросли на 6,4%, до 20,6 млрд долларов. 
Кроме того, премьер Украины заявил, что нет причин для поднятия цены газа для населения.
Помимо этого, первая в истории Украины партия нефти из США разгружается в Одесском порту.
Вероятно, отыгрывая новостной позитив, гривна продолжит укрепляться и будет стремиться к отметке 26,5 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:26

Гривна все ближе к отметке 25,5

Курс украинской гривны продолжает укрепляться и подходит все ближе к психологической отметке 25,5 гривны за доллар. С утра во вторник украинская валюта торгуется уже на уровне 25,58 гривны.
Вероятно, на рынке сформировался восходящий тренд, в рамках которого в ближайшей перспективе гривна сможет пробить отметку 25,5, в дальнейшем устремившись к уровню 25,4 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
 
Повідомлень: 1858
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 185186187188
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