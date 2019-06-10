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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 08 лип, 2019 08:55
Курс украинской гривны вновь вырос и с утра в понедельник торгуется на отметке 26,65 гривны за доллар на фоне целого ряда позитивных новостей. Так, международные резервы Украины за июнь выросли на 6,4%, до 20,6 млрд долларов.
Кроме того, премьер Украины заявил, что нет причин для поднятия цены газа для населения.
Помимо этого, первая в истории Украины партия нефти из США разгружается в Одесском порту.
Вероятно, отыгрывая новостной позитив, гривна продолжит укрепляться и будет стремиться к отметке 26,5 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Вів 09 лип, 2019 09:26
Курс украинской гривны продолжает укрепляться и подходит все ближе к психологической отметке 25,5 гривны за доллар. С утра во вторник украинская валюта торгуется уже на уровне 25,58 гривны.
Вероятно, на рынке сформировался восходящий тренд, в рамках которого в ближайшей перспективе гривна сможет пробить отметку 25,5, в дальнейшем устремившись к уровню 25,4 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Сер 10 лип, 2019 09:29
Курс гривны немного сократился, и с утра в среду она торгуется на уровне 26,64 гривны за доллар на фоне сообщения о том, что оборот торговли Украины с Россией в январе-мае снизился на 2,3%, до 5,7 млрд долларов. Кроме того, глава Минэнерго Украины стал подозреваемым по делу о незаконном декларировании доходов.
Вероятно, в ближайшее время гривна может ещё несколько ослабеть на внутреннем негативе и опуститься до отметки 26,7.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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