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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 08 лип, 2019 08:55
Курс украинской гривны вновь вырос и с утра в понедельник торгуется на отметке 26,65 гривны за доллар на фоне целого ряда позитивных новостей. Так, международные резервы Украины за июнь выросли на 6,4%, до 20,6 млрд долларов.
Кроме того, премьер Украины заявил, что нет причин для поднятия цены газа для населения.
Помимо этого, первая в истории Украины партия нефти из США разгружается в Одесском порту.
Вероятно, отыгрывая новостной позитив, гривна продолжит укрепляться и будет стремиться к отметке 26,5 гривен за доллар.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 09:26
Курс украинской гривны продолжает укрепляться и подходит все ближе к психологической отметке 25,5 гривны за доллар. С утра во вторник украинская валюта торгуется уже на уровне 25,58 гривны.
Вероятно, на рынке сформировался восходящий тренд, в рамках которого в ближайшей перспективе гривна сможет пробить отметку 25,5, в дальнейшем устремившись к уровню 25,4 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Сер 10 лип, 2019 09:29
Курс гривны немного сократился, и с утра в среду она торгуется на уровне 26,64 гривны за доллар на фоне сообщения о том, что оборот торговли Украины с Россией в январе-мае снизился на 2,3%, до 5,7 млрд долларов. Кроме того, глава Минэнерго Украины стал подозреваемым по делу о незаконном декларировании доходов.
Вероятно, в ближайшее время гривна может ещё несколько ослабеть на внутреннем негативе и опуститься до отметки 26,7.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Чет 11 лип, 2019 08:21
Курс украинской гривны вновь немного припал и с утра в четверг торгуется на отметке 25,85 гривны за доллар. Такая динамика украинской валюты наблюдается на фоне сообщения о том, что Верховный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу Фонда госимущества и таким образом разблокировал процесс назначения советников по продаже пяти государственных предприятий из списка "большой приватизации".
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна, которая ранее стремилась к уровню 25,5 гривен за доллар, будет несколько слабеть, вновь двигаясь к отметке 26 гривен за американскую валюту.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:23
Гривна движется у отметки 25,8 на фоне снижения объемов прокачки нефти в Украине
Украинская гривна движется вблизи уровня 25,8 гривны за доллар, торгуясь с утра в пятницу на отметке 25,78.
Это происходит на фоне сообщения о том, что Украина в июне снизила общий объем прокачки нефти на 24%. Общий объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов страны в июне составил 1,094 млн тонн.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит сохранять относительную стабильность и будет двигаться в коридоре 25,7–25,8 гривны за доллар.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 08:50
Гривна подрастает на данных о детенизации экономики Украины
Курс украинской гривны вновь немного укрепился и с утра в понедельник торгуется на уровне 25,76 гривны за доллар. Это происходит на фоне данных министерства экономического развития Украины о том, что уровент теневой экономики на Украине в 2018 году был самым низким с 2009 года - 30% ВВП. По мнению представителей министерства,
такой уровень детенизации экономики можно рассматривать как один из критериев оценки эффективности внедряемых реформ в стране.
Вероятно, при поддержке этого позитивного сообщения гривна в ближайшей перспективе может ещё несколько укрепиться и поднимется до уровня 25,7 гривны за доллар.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 08:47
Курс украинской гривны вновь несколько сократился и с утра во вторник торгуется на уровне 25,83 гривны за доллар. Это происходит на фоне прогнозов экономистов о том, что инфляция в Украине в 2019 году почти вдвое превысит прогноз Нацбанка, то есть за 2019 год составит более 9%.
Отыгрывая эти сообщения, гривна может ещё несколько подешеветь и устремится к отметке 25,9 гривны за доллар.
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