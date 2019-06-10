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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 08 лип, 2019 08:55
Курс украинской гривны вновь вырос и с утра в понедельник торгуется на отметке 26,65 гривны за доллар на фоне целого ряда позитивных новостей. Так, международные резервы Украины за июнь выросли на 6,4%, до 20,6 млрд долларов.
Кроме того, премьер Украины заявил, что нет причин для поднятия цены газа для населения.
Помимо этого, первая в истории Украины партия нефти из США разгружается в Одесском порту.
Вероятно, отыгрывая новостной позитив, гривна продолжит укрепляться и будет стремиться к отметке 26,5 гривен за доллар.
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Додано: Вів 09 лип, 2019 09:26
Курс украинской гривны продолжает укрепляться и подходит все ближе к психологической отметке 25,5 гривны за доллар. С утра во вторник украинская валюта торгуется уже на уровне 25,58 гривны.
Вероятно, на рынке сформировался восходящий тренд, в рамках которого в ближайшей перспективе гривна сможет пробить отметку 25,5, в дальнейшем устремившись к уровню 25,4 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Сер 10 лип, 2019 09:29
Курс гривны немного сократился, и с утра в среду она торгуется на уровне 26,64 гривны за доллар на фоне сообщения о том, что оборот торговли Украины с Россией в январе-мае снизился на 2,3%, до 5,7 млрд долларов. Кроме того, глава Минэнерго Украины стал подозреваемым по делу о незаконном декларировании доходов.
Вероятно, в ближайшее время гривна может ещё несколько ослабеть на внутреннем негативе и опуститься до отметки 26,7.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 08:21
Курс украинской гривны вновь немного припал и с утра в четверг торгуется на отметке 25,85 гривны за доллар. Такая динамика украинской валюты наблюдается на фоне сообщения о том, что Верховный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу Фонда госимущества и таким образом разблокировал процесс назначения советников по продаже пяти государственных предприятий из списка "большой приватизации".
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна, которая ранее стремилась к уровню 25,5 гривен за доллар, будет несколько слабеть, вновь двигаясь к отметке 26 гривен за американскую валюту.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 09:23
Гривна движется у отметки 25,8 на фоне снижения объемов прокачки нефти в Украине
Украинская гривна движется вблизи уровня 25,8 гривны за доллар, торгуясь с утра в пятницу на отметке 25,78.
Это происходит на фоне сообщения о том, что Украина в июне снизила общий объем прокачки нефти на 24%. Общий объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов страны в июне составил 1,094 млн тонн.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит сохранять относительную стабильность и будет двигаться в коридоре 25,7–25,8 гривны за доллар.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 08:50
Гривна подрастает на данных о детенизации экономики Украины
Курс украинской гривны вновь немного укрепился и с утра в понедельник торгуется на уровне 25,76 гривны за доллар. Это происходит на фоне данных министерства экономического развития Украины о том, что уровент теневой экономики на Украине в 2018 году был самым низким с 2009 года - 30% ВВП. По мнению представителей министерства,
такой уровень детенизации экономики можно рассматривать как один из критериев оценки эффективности внедряемых реформ в стране.
Вероятно, при поддержке этого позитивного сообщения гривна в ближайшей перспективе может ещё несколько укрепиться и поднимется до уровня 25,7 гривны за доллар.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 08:47
Курс украинской гривны вновь несколько сократился и с утра во вторник торгуется на уровне 25,83 гривны за доллар. Это происходит на фоне прогнозов экономистов о том, что инфляция в Украине в 2019 году почти вдвое превысит прогноз Нацбанка, то есть за 2019 год составит более 9%.
Отыгрывая эти сообщения, гривна может ещё несколько подешеветь и устремится к отметке 25,9 гривны за доллар.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 08:24
Курс гривны вновь немного снизился и с утра в среду торгуется на отметке 25,89 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщений о том, что "Нафтогаз Украины" импортирует газ рекордными объемами, но риск не накопить необходимые для прохождения зимы 20 млрд кубометров остается.
Кроме того, компания предлагает отменить регулирование цены на газ раньше 1 апреля 2020 года.
Вероятно, на фоне сообщений, касающихся рынка газа в стране, гривна может ещё несколько подешеветь и будет стремится к отметке 26 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Чет 18 лип, 2019 08:23
Курс гривны продолжает умеренно снижаться, и с утра у четверг она торгуется на уровне 25,88 гривны за доллар. Это происходит на фоне того, что премьер Украины поручил обеспечить проведение аудита "Нафтогаза" Счетной палатой.
Ранее кабмин Украины поручил Счетной палате провести аудит в "Нафтогазе", после чего глава ведомства заявил, что "Нафтогаз" блокирует проведение аудита, а представителей палаты не пускают в здание компании.
Вероятно, на фоне усугубления этой ситуации гривна в ближайшей перспективе продолжит своё умеренное ослабление и может опуститься до 25,9-26 гривен за доллар.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 10:07
Курс гривны продолжает снижаться и с утра в пятницу торгуется на отметке 25,97 гривны за доллар. Это происходит, несмотря на позитивное сообщение о том, что Нацбанк Украины ждет новую программу МВФ в IV квартале и надеется получить 2 млрд долларов в 2019 году.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении страны продолжать сотрудничать с МВФ.
Вероятно, гривна в ближайшее время продолжит слабеть и вскоре может уйти ниже психологической отметки 26 гривен за доллар.
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