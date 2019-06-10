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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 22 лип, 2019 10:00
Гривна укрепляется на предварительных итогах парламентских выборов в Украине
Украинская гривна отреагировала укреплением к отметке 25,73 гривны за доллар на предварительные итоги парламентских выборов в стране.
Так, пока кандидаты от президентской партии "Слуга народа" выигрывают в 117 одномандатных округах, еще в 51 округе побеждают самовыдвиженцы.
Кроме того, планируется, что переговоры Украины с МВФ по новой программе заимствований пройдут в сентябре.
Помимо этого, глава Национального банка Украины заявил, что не видит угрозы дефолта страны.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит отыгрывать политические и экономические новости и будет стремиться к отметке 25,5 гривен за доллар.
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Додано: Вів 23 лип, 2019 09:09
Курс украинской гривны вновь немного укрепился и с утра во вторник она торгуется вблизи отметки 25,65 гривны за доллар. Это происходит на фоне победы президентской партии на выборах в Раду.
Кроме того, "Нафтогаз Украины" с 1 августа снизит цены на газ для промышленности на 7,2–7,5%. А запасы газа в подземных хранилищах Украины превысили 15 млрд кубов.
Вероятно, гривна сейчас вошла в восходящий тренд и в ближайшей перспективе будет стремиться к отметке 25,5 гривны за доллар.
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Додано: Сер 24 лип, 2019 09:27
Курс украинской гривны ещё немного подрос и с утра в среду торгуется на отметке 25,63 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщения о том, что цена на газ для населения Украины в августе снизится на 5,5% по сравнению с июлем и составит не более 4640 гривен за тысячу кубометров. Украинский премьер Владимир Гройсман также отметил, что за три месяца цена на газ для населения снизилась на 25%.
Кроме того, "Нафтогаз Украины" с 1 августа снизит цены на газ для промышленности на 7,2–7,5%.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит несколько укрепляться и может подорожать до 25,5 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Чет 25 лип, 2019 10:15
Курс украинской гривны вновь подрос и с утра в четверг торгуется на уровне 25,47 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщений о том, что план расходов общего фонда государственного бюджета Украины за первое полугодие не выполнен на 1,7 млрд долларов. Больше всего не проведены в запланированных объемах расходы на обслуживание государственного долга и предоставление трансфертов местным бюджетам.
Кроме того, стало известно, что правительство Украины намерено расширить санкционный список российских компаний.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит укрепляться и теперь будет стремиться к уровню 25,3 гривны за доллар.
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 09:46
Курс украинской гривны продолжает расти и с утра в пятницу находится на уровне 25,44 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщений о том, что Миссия международного валютного фонда готова вернуться к переговорам о предоставлении Украины транша в рамках новой программы кредитования, как только новое правительство страны прояснит свою политику. Вместе с тем, государственный долг Украины вырос в июне на 1,96 млрд долларов и составляет 80,4 млрд долларов.
При этом на курс гривны не повлияла новость о том, импортер нефтепродуктов на Украину Wexler Group с 1 августа приостанавливает импорт дизельного топлива из России в связи с вводом Киевом спецпошлин.
Вероятно в ближайшей перспективе гривна ещё укрепится и сможет уйти в коридор 25,3–25,4 гривны за доллар.
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Додано: Пон 29 лип, 2019 08:39
Гривна дорожает на возможности привлечения Украиной новых заимствований
Курс украинской гривны вновь вырос и с утра в понедельник находится на уровне 25,38 гривны за доллар.
Это происходит на фоне того, что кабинет министров Украины поручил министерству финансов привлечь два кредита от компании Cargill Financial Services International на 250 миллионов евро.
Вероятно, гривна сейчас находится в повышательном тренде и в ближайшей перспективе продолжит укрепление, стремясь к отметке 25,3 гривны за доллар.
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Додано: Вів 30 лип, 2019 08:24
Курс украинской гривны вновь укрепляется и с утра во вторник торгуется на отметке 25,22 гривны за доллар.
Это происходит на фоне заявлений представителя президента страны Владимира Зеленского о том, что сейчас настало время для успешной приватизации в Украине.
Вероятно, гривна в ближайшей перспективе продолжит находиться в восходящем тренде и сможет укрепиться до отметки 25,1 гривны за доллар.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 09:19
Гривна приближается к отметке 25 на сезонных факторах и переводах из-за рубежа
Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума и с утра в среду торгуется на уровне 25,03 гривны за доллар.
Укрепление гривны объясняется сезонным фактором, а также валютными переводами из-за рубежа, которые осуществляют украинцы, работающие в других странах. Кроме того, влияет также и такой фактор, как продажа гривневых ОВГЗ нерезидентам.
Вероятно, повышательный тренд на украинском валютном рынке останется в силе и гривна в ближайшее время будет штурмовать отметку 25 гривен за доллар.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 08:50
Гривна немного ослабела и с утра в четверг торгуется на уровне 25,11 гривны за доллар после того, как Украина начала взимать спецпошлины на импорт товаров из России. Они будут распространяться на все российские товары, кроме угля, кокса, бензина, сжиженного газа и фармацевтики. Уплаченные суммы будут направляться в специальный фонд государственного бюджета, который впоследствии профинансирует меры по импортозамещению.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит находиться вблизи своих локальных максимумов и будет стремиться к отметке 25 гриве за доллар.
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:53
Курс гривны корректируется вниз после достаточно продолжительного роста, в ходе которого украинская валюта поднялась почти до 25 гривен за доллар. С утра в пятницу она торгуется на отметке 25,39.
Снижение курса происходит на фоне заявлений оппозиционных депутатов о том, что промышленность Украины выйдет на уровень 2013 года при текущей динамике только к 2060 году.
При этом позитивной новостью для гривны стало сообщение о том, что украинскик банки в I полугодии текущего года нарастили чистую прибыль в 3,7 раза, до 1,2 млрд долларов.
Вероятно, на валютном рынке Украины назрела коррекция, и теперь гривна будет стремиться к отметке 25,5 гривны за доллар.
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