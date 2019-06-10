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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:59
Участники торгов на фондовых рынках Латинской Америки продолжат оценивать неожиданные заявления президента США Дональда Трампа, который в соцсети Twitter написал, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью в 300 млрд долларов. Это усилило внешнеторговые противоречия между странами, которые влияют на рост мировой экономики. При этом ранее во время встречи с китайской стороной Трамп обещал не вводить пошлины.
Давление на рынки Латинской Америки оказывает и оценка экономической комиссии ООН относительно темпов роста ВВП региона. Она подсчитала, что
в 2019 году ВВП Латинской Америки и стран Карибского бассейна вырастет лишь на 0,5%. При этом три страны вырастут выше чем на 5%, 11 стран будут находиться между 2,6% и 5%, а 16 стран - между 0% и 2,5%. Напротив, экономика в Аргентине, Никарагуа и Венесуэле упадет. Эта оценка оказалась несколько оптимистичнее прогнозов Международного валютного фонда, хотя и все равно не очень позитивной.
При этом падение ВВП Венесуэлы ожидается на уровне 23% в 2019 году. Негативом для этой страны стали и заявления Трампа о том, что США рассматривают возможность нефтяной блокады Венесуэлы. Ранее стало известно, что нефтяной экспорт этой латиноамериканской страны в июле упал на 17,5% - до 932,9 тыс баррелей.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 09:11
Курс украинской гривны вновь несколько снизился, с утра в понедельник она торгуется на уровне 25,57 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщений о том, что поставки российского угля в Украину в июне, после введения правительством России разрешительного порядка экспорта, рухнули на 85%. Большинство экспортеров прекратили отгрузки на этом направлении, а часть поставок была перенаправлена обходным путем через Белоруссию.
Вероятно, в настоящий момент гривна продолжает находиться в нисходящем тренде и в скором времени может опуститься ниже отметки в 25,6 гривны за доллар.
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- З нами з: 28.08.12
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- Подякували: 1 раз.
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