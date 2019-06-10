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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:59
Участники торгов на фондовых рынках Латинской Америки продолжат оценивать неожиданные заявления президента США Дональда Трампа, который в соцсети Twitter написал, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью в 300 млрд долларов. Это усилило внешнеторговые противоречия между странами, которые влияют на рост мировой экономики. При этом ранее во время встречи с китайской стороной Трамп обещал не вводить пошлины.
Давление на рынки Латинской Америки оказывает и оценка экономической комиссии ООН относительно темпов роста ВВП региона. Она подсчитала, что
в 2019 году ВВП Латинской Америки и стран Карибского бассейна вырастет лишь на 0,5%. При этом три страны вырастут выше чем на 5%, 11 стран будут находиться между 2,6% и 5%, а 16 стран - между 0% и 2,5%. Напротив, экономика в Аргентине, Никарагуа и Венесуэле упадет. Эта оценка оказалась несколько оптимистичнее прогнозов Международного валютного фонда, хотя и все равно не очень позитивной.
При этом падение ВВП Венесуэлы ожидается на уровне 23% в 2019 году. Негативом для этой страны стали и заявления Трампа о том, что США рассматривают возможность нефтяной блокады Венесуэлы. Ранее стало известно, что нефтяной экспорт этой латиноамериканской страны в июле упал на 17,5% - до 932,9 тыс баррелей.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 09:11
Курс украинской гривны вновь несколько снизился, с утра в понедельник она торгуется на уровне 25,57 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщений о том, что поставки российского угля в Украину в июне, после введения правительством России разрешительного порядка экспорта, рухнули на 85%. Большинство экспортеров прекратили отгрузки на этом направлении, а часть поставок была перенаправлена обходным путем через Белоруссию.
Вероятно, в настоящий момент гривна продолжает находиться в нисходящем тренде и в скором времени может опуститься ниже отметки в 25,6 гривны за доллар.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 09:52
Европейские рынки будут снижаться на фоне сокращения аппетита к риску
Европейские фондовые рынки в ближайшей перспективе, вероятно, будут снижаться из-за сокращения аппетита инвесторов к рисковым активам. Участники рынка стараются избегать инвестиций в риск на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем, который негативно сказывается на перспективах развития мировой экономики. После заявления американского президента Дональда Трампа о намерении с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года.
Дополнительное давление на мировые, в том числе и европейские рынки, оказывают продолжающиеся протесты в Гонконге. Протестующие заблокировали дороги и туннели, а также нарушили движение общественного транспорта и аэропорта. Масштабные протесты в Гонконге идут из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
Негативом для британского фондового рынка стало сообщение о том, что Банк Англии понизил прогнозы роста ВВП страны на 2019-2020 годы, хотя и повысил прогноз на 2021 год. Прогноз роста на 2019 год понижен до 1,3% с 1,5%. В 2020 году рост экономики Великобритании теперь ожидается также на уровне 1,3% вместо 1,6%, в на 2021 год - на отметке 2,3%.
При этом, по прогнозу Банка Англии, рост ВВП Великобритании в ближайшие несколько кварталов останется относительно слабым. Волатильность в динамике производства может сохраниться на фоне неопределенности, связанной с Brexit. Вместе с тем регулятор заявил, что британский банковский сектор страны готов к любому сценарию выхода Великобритании из Евросоюза, так как хорошо капитализирован.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 10:03
Основные криптовалюты в понедельник продолжают расти в цене, биткоин поднялся выше психологической отметки 11 тысяч долларов в рамках сформировавшегося на рынке восходящего тренда. Цифровые валюты при этом проигнорировали негатив от новости о том, что компания Apple запретила покупать криптовалюту со своей карты, которую выпустила совместно с Goldman Sachs. В США карта должна появиться этим летом.
Курс биткоина на 10.00 за сутки, по данным Libertex, вырос сразу на 8,85% - до 11682 долларов при капитализации 208,1 млрд долларов. Ethereum при этом подорожал на 4,47% - до 229 долларов с капитализацией 24,6 млрд долларов на фоне известия о том, что 8 августа в сети Ethereum состоится форк Ethereum Beacon. Представители проекта утверждают, что обновление решит проблему с пропускной способностью блокчейна криптовалюты, сохранив высокий уровень безопасности.
XRP за сутки подорожал на 2,11% - до 0,3199 доллара, его капитализация достигла уровня 13,8 млрд долларов на фоне новости о том, что платежный гигант MoneyGram начал использовать xRapid от Ripple. Litecoin прибавил 3,2% и поднялся в цене до 94,8 долларов с капитализацией 6 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла уровня 307 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, в ближайшей перспективе в рамках восходящего тренда крипторынок может еще вырасти. В этом случае биткоин может подорожать до 11800 долларов, Ethereum - до 235 долларов, XRP - до 0,33 доллара, а Litecoin - до 97 долларов.
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