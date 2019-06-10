Додано: Пон 05 сер, 2019 09:52

Европейские рынки будут снижаться на фоне сокращения аппетита к риску

Европейские фондовые рынки в ближайшей перспективе, вероятно, будут снижаться из-за сокращения аппетита инвесторов к рисковым активам. Участники рынка стараются избегать инвестиций в риск на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем, который негативно сказывается на перспективах развития мировой экономики. После заявления американского президента Дональда Трампа о намерении с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года.

Дополнительное давление на мировые, в том числе и европейские рынки, оказывают продолжающиеся протесты в Гонконге. Протестующие заблокировали дороги и туннели, а также нарушили движение общественного транспорта и аэропорта. Масштабные протесты в Гонконге идут из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.

Негативом для британского фондового рынка стало сообщение о том, что Банк Англии понизил прогнозы роста ВВП страны на 2019-2020 годы, хотя и повысил прогноз на 2021 год. Прогноз роста на 2019 год понижен до 1,3% с 1,5%. В 2020 году рост экономики Великобритании теперь ожидается также на уровне 1,3% вместо 1,6%, в на 2021 год - на отметке 2,3%.

При этом, по прогнозу Банка Англии, рост ВВП Великобритании в ближайшие несколько кварталов останется относительно слабым. Волатильность в динамике производства может сохраниться на фоне неопределенности, связанной с Brexit. Вместе с тем регулятор заявил, что британский банковский сектор страны готов к любому сценарию выхода Великобритании из Евросоюза, так как хорошо капитализирован.

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