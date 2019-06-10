Додано: Пон 05 сер, 2019 16:17

Цена на нефть (октябрьский фьючерс марки Brent) в понедельник 5 августа к 16.53 мск снижалась относительно уровня предыдущего закрытия на 2,2% до 60,52 доллара за баррель.

Рынок «черного золота» остается под давлением на фоне опасений по поводу снижения спроса на энергоресурсы из-за борьбы между США и Китаем за усиление переговорной позиции перед очередным (сентябрьским) раундом торговых переговоров. Угрозы Трампа о введении с 1 сентября 10-процентной пошлины на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов в год наталкиваются на ослабление юаня – доллар стоит уже более 7 единиц китайской валюты – впервые за более чем 10 лет.

Некоторую краткосрочную поддержку рынку нефти оказывают сообщения об очередном обострении на Ближнем Востоке. ВМС Ирана 31 июля задержали в Персидском заливе иностранный танкер с контрабандным топливом. Судно перевозило 700 тысяч литров контрабандного топлива в "некоторые арабские страны". Это поддерживает высокими риски перебоев поставок нефти из ближневосточного региона.

Возросшая (на фоне противоречивых факторов) волатильность рынка нефти помогла одному из трейдеров Forex Club заработать за сутки более 21 тысячи долларов на длинных позициях по фьючерсам на марку Brent.

Между тем, Россия в рамках сделки ОПЕК+ в июле снизила добычу нефти относительно октября 2018 года на 290 тысяч баррелей в сутки, заявил глава минэнерго Александр Новак. В августе РФ намерена сохранить добычу в соответствии с соглашением ОПЕК+, то есть минус 228 тысяч баррелей в сутки к октябрю-2018.

Антииранские санкции США отчасти дают сбой. Так, New York Times оценила, что 12 иранских танкеров после введения запрета США на импорт нефти из Исламской республики перевозили и доставляли ее в страны Азии и Средиземноморья. При этом 6 из них разгружались в портах Китая, остальные проходили через Суэцкий канал, направляясь, возможно, в Сирию или Турцию.

Курс евро против доллара корректируется вверх – в район уровня 1,12. Давление на доллар оказывает торговая неопределенность в отношениях между США и Китаем. Ослабление юаня до минимумов более чем за 10 лет добавляет неопределенности на forex.

К 16.57 мск курс европейской валюты повышался с начала торгов относительно прошлого фиксинга на 0,7% до 1,1180 доллара.

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