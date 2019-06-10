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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:59
Участники торгов на фондовых рынках Латинской Америки продолжат оценивать неожиданные заявления президента США Дональда Трампа, который в соцсети Twitter написал, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью в 300 млрд долларов. Это усилило внешнеторговые противоречия между странами, которые влияют на рост мировой экономики. При этом ранее во время встречи с китайской стороной Трамп обещал не вводить пошлины.
Давление на рынки Латинской Америки оказывает и оценка экономической комиссии ООН относительно темпов роста ВВП региона. Она подсчитала, что
в 2019 году ВВП Латинской Америки и стран Карибского бассейна вырастет лишь на 0,5%. При этом три страны вырастут выше чем на 5%, 11 стран будут находиться между 2,6% и 5%, а 16 стран - между 0% и 2,5%. Напротив, экономика в Аргентине, Никарагуа и Венесуэле упадет. Эта оценка оказалась несколько оптимистичнее прогнозов Международного валютного фонда, хотя и все равно не очень позитивной.
При этом падение ВВП Венесуэлы ожидается на уровне 23% в 2019 году. Негативом для этой страны стали и заявления Трампа о том, что США рассматривают возможность нефтяной блокады Венесуэлы. Ранее стало известно, что нефтяной экспорт этой латиноамериканской страны в июле упал на 17,5% - до 932,9 тыс баррелей.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 09:11
Курс украинской гривны вновь несколько снизился, с утра в понедельник она торгуется на уровне 25,57 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщений о том, что поставки российского угля в Украину в июне, после введения правительством России разрешительного порядка экспорта, рухнули на 85%. Большинство экспортеров прекратили отгрузки на этом направлении, а часть поставок была перенаправлена обходным путем через Белоруссию.
Вероятно, в настоящий момент гривна продолжает находиться в нисходящем тренде и в скором времени может опуститься ниже отметки в 25,6 гривны за доллар.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 09:52
Европейские рынки будут снижаться на фоне сокращения аппетита к риску
Европейские фондовые рынки в ближайшей перспективе, вероятно, будут снижаться из-за сокращения аппетита инвесторов к рисковым активам. Участники рынка стараются избегать инвестиций в риск на фоне обострения торгового конфликта между США и Китаем, который негативно сказывается на перспективах развития мировой экономики. После заявления американского президента Дональда Трампа о намерении с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года.
Дополнительное давление на мировые, в том числе и европейские рынки, оказывают продолжающиеся протесты в Гонконге. Протестующие заблокировали дороги и туннели, а также нарушили движение общественного транспорта и аэропорта. Масштабные протесты в Гонконге идут из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая.
Негативом для британского фондового рынка стало сообщение о том, что Банк Англии понизил прогнозы роста ВВП страны на 2019-2020 годы, хотя и повысил прогноз на 2021 год. Прогноз роста на 2019 год понижен до 1,3% с 1,5%. В 2020 году рост экономики Великобритании теперь ожидается также на уровне 1,3% вместо 1,6%, в на 2021 год - на отметке 2,3%.
При этом, по прогнозу Банка Англии, рост ВВП Великобритании в ближайшие несколько кварталов останется относительно слабым. Волатильность в динамике производства может сохраниться на фоне неопределенности, связанной с Brexit. Вместе с тем регулятор заявил, что британский банковский сектор страны готов к любому сценарию выхода Великобритании из Евросоюза, так как хорошо капитализирован.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 10:03
Основные криптовалюты в понедельник продолжают расти в цене, биткоин поднялся выше психологической отметки 11 тысяч долларов в рамках сформировавшегося на рынке восходящего тренда. Цифровые валюты при этом проигнорировали негатив от новости о том, что компания Apple запретила покупать криптовалюту со своей карты, которую выпустила совместно с Goldman Sachs. В США карта должна появиться этим летом.
Курс биткоина на 10.00 за сутки, по данным Libertex, вырос сразу на 8,85% - до 11682 долларов при капитализации 208,1 млрд долларов. Ethereum при этом подорожал на 4,47% - до 229 долларов с капитализацией 24,6 млрд долларов на фоне известия о том, что 8 августа в сети Ethereum состоится форк Ethereum Beacon. Представители проекта утверждают, что обновление решит проблему с пропускной способностью блокчейна криптовалюты, сохранив высокий уровень безопасности.
XRP за сутки подорожал на 2,11% - до 0,3199 доллара, его капитализация достигла уровня 13,8 млрд долларов на фоне новости о том, что платежный гигант MoneyGram начал использовать xRapid от Ripple. Litecoin прибавил 3,2% и поднялся в цене до 94,8 долларов с капитализацией 6 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла уровня 307 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, в ближайшей перспективе в рамках восходящего тренда крипторынок может еще вырасти. В этом случае биткоин может подорожать до 11800 долларов, Ethereum - до 235 долларов, XRP - до 0,33 доллара, а Litecoin - до 97 долларов.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 11:51
Мировые рынки в понедельник продолжают идти вниз на фоне обострения торговых отношений между США и Китаем и ответных мер на угрозы США со стороны китайского Народного банка.
Основные фондовые индексы США в пятницу снизились на 0,3-0,6% из-за опасений дальнейшего развития торгового конфликта между сторонами. Участники рынка ждут ответных мер от Китая после заявлений президента США Дональда Трампа о введении пошлин в размере 10% на импортные товары из Китая объемом 300 млрд долларов.
Азиатские биржи в понедельник закрылись снижением индексов до 2,6%. Дополнительным негативом для этих рынков стало решение Народного банка Китая опустить курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года.
Кроме того, в давление на рынки региона оказывают и новости из Гонконга, где протестующие заблокировали дороги, а также нарушили движение общественного транспорта. Они выступают за полный отзыв поправок к законопроекту об экстрадиции.
Основные европейские фондовые индексы в понедельник падают на 2% в том числе и на корпоративных новостях, а также на не очень хорошей статистике по экономике региона. Так, индекс деловой активности в сфере услуг стран еврозоны оказался хуже ожиданий рынка.
Вместе с тем, несмотря на снижение европейских индексов, один из трейдеров Forex Сlub смог заработать на динамике немецкого индекса DAX более 5 тысяч долларов за сутки.
Российский рынок акций в понедельник снижается на 0,3-0,4% вслед за мировыми рынками. Рубль при этом укрепляется почти на 30 копеек к доллару, несмотря на снижение мировых цен на нефть.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 16:17
Цена на нефть (октябрьский фьючерс марки Brent) в понедельник 5 августа к 16.53 мск снижалась относительно уровня предыдущего закрытия на 2,2% до 60,52 доллара за баррель.
Рынок «черного золота» остается под давлением на фоне опасений по поводу снижения спроса на энергоресурсы из-за борьбы между США и Китаем за усиление переговорной позиции перед очередным (сентябрьским) раундом торговых переговоров. Угрозы Трампа о введении с 1 сентября 10-процентной пошлины на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов в год наталкиваются на ослабление юаня – доллар стоит уже более 7 единиц китайской валюты – впервые за более чем 10 лет.
Некоторую краткосрочную поддержку рынку нефти оказывают сообщения об очередном обострении на Ближнем Востоке. ВМС Ирана 31 июля задержали в Персидском заливе иностранный танкер с контрабандным топливом. Судно перевозило 700 тысяч литров контрабандного топлива в "некоторые арабские страны". Это поддерживает высокими риски перебоев поставок нефти из ближневосточного региона.
Возросшая (на фоне противоречивых факторов) волатильность рынка нефти помогла одному из трейдеров Forex Club заработать за сутки более 21 тысячи долларов на длинных позициях по фьючерсам на марку Brent.
Между тем, Россия в рамках сделки ОПЕК+ в июле снизила добычу нефти относительно октября 2018 года на 290 тысяч баррелей в сутки, заявил глава минэнерго Александр Новак. В августе РФ намерена сохранить добычу в соответствии с соглашением ОПЕК+, то есть минус 228 тысяч баррелей в сутки к октябрю-2018.
Антииранские санкции США отчасти дают сбой. Так, New York Times оценила, что 12 иранских танкеров после введения запрета США на импорт нефти из Исламской республики перевозили и доставляли ее в страны Азии и Средиземноморья. При этом 6 из них разгружались в портах Китая, остальные проходили через Суэцкий канал, направляясь, возможно, в Сирию или Турцию.
Курс евро против доллара корректируется вверх – в район уровня 1,12. Давление на доллар оказывает торговая неопределенность в отношениях между США и Китаем. Ослабление юаня до минимумов более чем за 10 лет добавляет неопределенности на forex.
К 16.57 мск курс европейской валюты повышался с начала торгов относительно прошлого фиксинга на 0,7% до 1,1180 доллара.
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Додано: Вів 06 сер, 2019 09:58
Курс украинской гривны продолжает несколько снижаться и с утра во вторник опускается к отметке 25,63 гривны за доллар на фоне новости о том, что госбюджет Украины за семь месяцев текущего года исполнен с дефицитом 42,5 млн долларов.
Доходы общего фонда государственного бюджета Украины в январе-июле составили 22,6 млрд долларов. Основными причинами доходов ниже плановых стали, по мнению минфина страны: разница в фактических макроэкономических показателях и заложенных в бюджет, в частности курса гривны, введенные льготы по импорту отдельных товаров, а также ограничения правительством России экспорта ряда товаров в Украину.
Вероятно, в рамках сформировавшегося на рынке нисходящего тренда гривны продолжит дешеветь и в ближайшее время может опуститься до 25,7 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Сер 07 сер, 2019 10:01
Гривна укрепляется на фоне увеличения международных резервов Украины
Украинская гривна вновь укрепляется и с утра в среду торгуется на отметке 25,5 гривны за доллар на фоне сообщений о том, что международные резервы Украины в июле выросли до шестилетнего максимума. Они увеличились на 5,8% и достигли 21,8 млрд долларов, что является максимумом с лета 2013 года.
Вероятно, при поддержке этого известия гривна в ближайшей перспективе вновь укрепится и будет стремиться к отметке 25,4 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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