Гривна приближается к отметка 25 на новостях о дефляции в Украине
Курс украинской гривны вновь вырос, и она поднялась с утра в понедельник к уровню 25,06 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщений о том, что Госстат Украины зафиксировал дефляцию в стране второй месяц подряд. Потребительские цены в Украине в июле снизились на 0,6%.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит своё укрепление и вскоре пойдёт на штурм психологической отметки 25 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club