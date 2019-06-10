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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 188189190191
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 13:52

Гривна приближается к отметка 25

Гривна приближается к отметка 25 на новостях о дефляции в Украине
Курс украинской гривны вновь вырос, и она поднялась с утра в понедельник к уровню 25,06 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщений о том, что Госстат Украины зафиксировал дефляцию в стране второй месяц подряд. Потребительские цены в Украине в июле снизились на 0,6%.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит своё укрепление и вскоре пойдёт на штурм психологической отметки 25 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2019 09:35

Гривна стабильна

Гривна стабильна на фоне сообщения о росте торговали со странами ЕС
Курс гривны немного сократился и с утра во вторник торгуется на отметке 28,15 гривны за доллар на фоне сообщения о том, что Украина увеличила торговлю со странами Евросоюза на 6%.Таким образом, обьем внешней торговли товарами Украины со странами ЕС в январе-июле 2019 составил 26,237 млрд долларов.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна будет сохранять стабильность и продолжит движение в диапазоне 25–25,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
FOREX CLUB
 
Повідомлень: 1888
З нами з: 28.08.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 188189190191
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