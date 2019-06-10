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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 12 сер, 2019 13:52
Гривна приближается к отметка 25 на новостях о дефляции в Украине
Курс украинской гривны вновь вырос, и она поднялась с утра в понедельник к уровню 25,06 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщений о том, что Госстат Украины зафиксировал дефляцию в стране второй месяц подряд. Потребительские цены в Украине в июле снизились на 0,6%.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит своё укрепление и вскоре пойдёт на штурм психологической отметки 25 гривен за доллар.
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Додано: Вів 13 сер, 2019 09:35
Гривна стабильна на фоне сообщения о росте торговали со странами ЕС
Курс гривны немного сократился и с утра во вторник торгуется на отметке 28,15 гривны за доллар на фоне сообщения о том, что Украина увеличила торговлю со странами Евросоюза на 6%.Таким образом, обьем внешней торговли товарами Украины со странами ЕС в январе-июле 2019 составил 26,237 млрд долларов.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна будет сохранять стабильность и продолжит движение в диапазоне 25–25,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Сер 14 сер, 2019 09:22
Курс украинской гривны сохраняет стабильность и с утра в среду торгуется на отметке 25,18 гривны за доллар в отсутствии важных экономических новостей.
Вероятно, в настоящий момент украинская валюта вошла в плоский тренд на рынке и будет сохранять свои позиции. Можно ожидать, что в ближайшей перспективе гривна останется стабильной и будет двигаться в узком коридоре 25,25,2 гривны за доллар. При этом не исключено, что при поступлении позитивных известий она может штурмовать психологическую отметку 25 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Чет 15 сер, 2019 09:38
Курс украинской гривны немного снизился и с утра в четверг находится на уровне 25,38 гривны за доллар на фоне заявлений о том, что Нацбанк Украины не планирует останавливать укрепление национальной валюты. Согласно заявлениям представителя финансового регулятора, такие действия противоречили бы его цели добиться снижения инфляции до 5%, а также несли бы другие угрозы для экономики страны.
Кроме того, стало известно, что рост ВВП Украины во втором квартале 2019 года ускорился до 4,6% в годовом выражении с 2,2% в первом квартале.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна имеет шанс на возобновления роста и вернется в коридор 25–25,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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