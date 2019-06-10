|
|
|
Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 12 сер, 2019 13:52
Гривна приближается к отметка 25 на новостях о дефляции в Украине
Курс украинской гривны вновь вырос, и она поднялась с утра в понедельник к уровню 25,06 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщений о том, что Госстат Украины зафиксировал дефляцию в стране второй месяц подряд. Потребительские цены в Украине в июле снизились на 0,6%.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит своё укрепление и вскоре пойдёт на штурм психологической отметки 25 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1895
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 сер, 2019 09:35
Гривна стабильна на фоне сообщения о росте торговали со странами ЕС
Курс гривны немного сократился и с утра во вторник торгуется на отметке 28,15 гривны за доллар на фоне сообщения о том, что Украина увеличила торговлю со странами Евросоюза на 6%.Таким образом, обьем внешней торговли товарами Украины со странами ЕС в январе-июле 2019 составил 26,237 млрд долларов.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна будет сохранять стабильность и продолжит движение в диапазоне 25–25,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1895
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 сер, 2019 09:22
Курс украинской гривны сохраняет стабильность и с утра в среду торгуется на отметке 25,18 гривны за доллар в отсутствии важных экономических новостей.
Вероятно, в настоящий момент украинская валюта вошла в плоский тренд на рынке и будет сохранять свои позиции. Можно ожидать, что в ближайшей перспективе гривна останется стабильной и будет двигаться в узком коридоре 25,25,2 гривны за доллар. При этом не исключено, что при поступлении позитивных известий она может штурмовать психологическую отметку 25 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1895
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 15 сер, 2019 09:38
Курс украинской гривны немного снизился и с утра в четверг находится на уровне 25,38 гривны за доллар на фоне заявлений о том, что Нацбанк Украины не планирует останавливать укрепление национальной валюты. Согласно заявлениям представителя финансового регулятора, такие действия противоречили бы его цели добиться снижения инфляции до 5%, а также несли бы другие угрозы для экономики страны.
Кроме того, стало известно, что рост ВВП Украины во втором квартале 2019 года ускорился до 4,6% в годовом выражении с 2,2% в первом квартале.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна имеет шанс на возобновления роста и вернется в коридор 25–25,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1895
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:48
Курс гривны достаточно стабилен и с утра в пятницу торгуется на уровне 25,32 гривны за доллар. Такая динамика наблюдается на фоне сообщения о том, что украинский регулятор снизит тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 2 раза. Это происходит в рамках реформы по либерализации украинского рынка электроэнергии.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит сохранять стабильность и будет торговаться вблизи уровня 25,3 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1895
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 сер, 2019 09:42
Гривна подросла на фоне неизменной цены на газ для промышленности Украины в сентябре
Курс гривны немного подрос и с утра в понедельник торгуется на уровне 25,14 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщения о том, что "Нафтогаз Украины" в сентябре оставит без изменений цены на газ для промышленности.
Вероятно, гривны в ближайшей перспективе будет сохранять стабильность и продолжит движение в диапазоне 25–25,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1895
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 сер, 2019 10:06
Гривна дорожает на заявлениях представителя Зеленского о мерах по снижению цен на электричество
Украинская гривна вновь немного подросла в цене и с утра во вторник торгуется на отметке 25,12 гривны за доллар. Это происходит на фоне заявлений представителя президента Украины Владимира Зеленского о том, что команда главы государства разработала меры, позволяющие снизить цену на электроэнергию для всех потребителей на 20%.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит сохранять стабильные позиции и будет держаться вблизи отметки 25,1 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1895
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 сер, 2019 09:25
Гривна стабильна на новостях о скором визите в Украину главы Всемирного банка
Курс украинской гривны по прежнему стабилен и с утра в среду торгуется на уровне 26,15 гривны за доллар. Это присходит на фоне известия о том, что глава Всемирного банка посетит Украину 22–23 августа и встретится с президентом страны Владимиром Зеленским. Планируется, что он обсудит планы Украины по проведению экономических реформ, направленных на стимулирование роста и создание новых рабочих мест.
Вероятно, валютный рынок Украины вошёл в стадию консолидации. В ближайшей перспективе гривна скорее всего продолжит движение в коридоре 25–25,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1895
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 22 сер, 2019 09:27
Гривна вновь стабильна на заявлениях об энергетической независимости Украины
Курс украинской гривны практически не меняется, и с утра в четверг она торгуется на уровне 25,16 гривны за доллар.
Такая динамика украинской валюты наблюдается на фоне заявлений властей страны о том, что энергетическая система Украины способна функционировать без поставок ядерного топлива из России.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит сохранять стабильность и продолжит двигаться вблизи отметки 25,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
Ежедневный видеобзор финансовых рынков в Periscope
www.periscope.tv/FXClubOfficial
-
FOREX CLUB
-
-
- Повідомлень: 1895
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|447
|124265
|
Вів 13 сер, 2019 08:32
angra
|
|343
|79026
|
|
|320
|105783
|
|