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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 26 сер, 2019 10:20
Гривна вновь стабильна на сообщениях о сокращении числа поддельных купюр в Украине
Курс украинской гривны с утра в пятницу движется вблизи отметки 25,1 гривны за доллар, сохраняя стабильность. Такая динамика наблюдается на фоне сообщения Нацбанка Украины о том, что в первом полугодии число поддельных купюр в стране сократилось на 26%.
Вероятно, в ближайшее время гривна будет по-прежнему стабильной, не выходя из коридора 25–25,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Вів 27 сер, 2019 08:52
Курс украинской гривны продолжает оставаться стабильным и с утра во вторник консолидируется на отметке 25,1 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщений о том, что в августе объемы поставок дизеля в Украину из России уменьшатся где-то вдвое и составят около 20% украинского рынка.
Вероятно, в настоящий момент гривна вошла в период консолидации и в ближайшее время продолжит своё движение в узком коридоре 25–25,1 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Сер 28 сер, 2019 09:05
Курс украинской гривны немного снизился и с утра в среду находится на уровне 25,15 гривны за доллар. Это происходит на фона того, что советник президента США Дональда Трампа заявил в Украине об опасности для американских партнёров от китайских инвестиций. Такие заявления связаны с обострением торговой напряжённости между США и Китаем.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит сохранять относительную стабильность в коридоре 25–25,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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