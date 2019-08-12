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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 189190191192
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 10:20

Гривна вновь стабильна

Гривна вновь стабильна на сообщениях о сокращении числа поддельных купюр в Украине
Курс украинской гривны с утра в пятницу движется вблизи отметки 25,1 гривны за доллар, сохраняя стабильность. Такая динамика наблюдается на фоне сообщения Нацбанка Украины о том, что в первом полугодии число поддельных купюр в стране сократилось на 26%.
Вероятно, в ближайшее время гривна будет по-прежнему стабильной, не выходя из коридора 25–25,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 08:52

Гривна продолжает консолидироваться у отметки 25,1

Курс украинской гривны продолжает оставаться стабильным и с утра во вторник консолидируется на отметке 25,1 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщений о том, что в августе объемы поставок дизеля в Украину из России уменьшатся где-то вдвое и составят около 20% украинского рынка.
Вероятно, в настоящий момент гривна вошла в период консолидации и в ближайшее время продолжит своё движение в узком коридоре 25–25,1 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 09:05

Гривна немного подешевела на призывах советника США в Украин

Курс украинской гривны немного снизился и с утра в среду находится на уровне 25,15 гривны за доллар. Это происходит на фона того, что советник президента США Дональда Трампа заявил в Украине об опасности для американских партнёров от китайских инвестиций. Такие заявления связаны с обострением торговой напряжённости между США и Китаем.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит сохранять относительную стабильность в коридоре 25–25,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 09:59

Гривна держится у отметки 25,2

Гривна держится у отметки 25,2 на заявлениях о возможном увеличении подоходного налога в Украине
Курс украинской гривны немного снизился и с утра в четверг составляет 25,22 гривны за доллар. Это происходит на фоне того, что депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев, который возглавит комитет по вопросам финансовой и таможенной политики, считает возможным увеличение подоходного налога в стране.
Вероятно, в ближайшей перспективе курс гривны все же будет относительно стабильным и не выйдет из диапазона 25-25,2 гривны за доллар.

Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 07:58

Гривна

Гривна практически не отреагировала на формирование нового кабмина Украины
Курс украинской гривны с утра в пятницу по-прежнему держится вблизи отметки 25,2 гривны за доллар, мало отреагировав на формирование нового кабинета министров страны.
При этом негативом для гривны стало сообщение о том, что государственный долг Украины в июле вырос на 2,04 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем - до 82,4 млрд долларов.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит сохранять стабильность и по-прежнему будет держаться в коридоре 25–25,2 доллара за евро.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 08:33

Гривна немного укрепилась

Гривна немного укрепилась на заявлениях Зеленского о готовности защищать инвестиции в Украину
Украинская гривна вновь немного подросла в цене и с утра в понедельник торгуется на отметке 25.11 гривны за доллар на фоне заявлений президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов защищать инвестиции в страну. 
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит консолидироваться на текущих уровнях и не выйдет из сложившегося диапазона 25–25,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 08:08

Гривна консолидируется

Гривна консолидируется на достигнутых уровней на фоне поручений президента Украины
Курс гривны сохраняет стабильность и с утра во вторник торгуется на уровне 25,11 гривны за доллар на фоне ряда поручений Украины Владимира Зеленского. В частности, президент поручил до 1 декабря подготовить большие госпредприятия страны к приватизации.
Вероятно, в ближайшее время гривна все также будет консолидироваться вблизи достигнутых уровней, держась у отметки 25,1 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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