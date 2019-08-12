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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 26 сер, 2019 10:20
Гривна вновь стабильна на сообщениях о сокращении числа поддельных купюр в Украине
Курс украинской гривны с утра в пятницу движется вблизи отметки 25,1 гривны за доллар, сохраняя стабильность. Такая динамика наблюдается на фоне сообщения Нацбанка Украины о том, что в первом полугодии число поддельных купюр в стране сократилось на 26%.
Вероятно, в ближайшее время гривна будет по-прежнему стабильной, не выходя из коридора 25–25,2 гривны за доллар.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 08:52
Курс украинской гривны продолжает оставаться стабильным и с утра во вторник консолидируется на отметке 25,1 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщений о том, что в августе объемы поставок дизеля в Украину из России уменьшатся где-то вдвое и составят около 20% украинского рынка.
Вероятно, в настоящий момент гривна вошла в период консолидации и в ближайшее время продолжит своё движение в узком коридоре 25–25,1 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Сер 28 сер, 2019 09:05
Курс украинской гривны немного снизился и с утра в среду находится на уровне 25,15 гривны за доллар. Это происходит на фона того, что советник президента США Дональда Трампа заявил в Украине об опасности для американских партнёров от китайских инвестиций. Такие заявления связаны с обострением торговой напряжённости между США и Китаем.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит сохранять относительную стабильность в коридоре 25–25,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Чет 29 сер, 2019 09:59
Гривна держится у отметки 25,2 на заявлениях о возможном увеличении подоходного налога в Украине
Курс украинской гривны немного снизился и с утра в четверг составляет 25,22 гривны за доллар. Это происходит на фоне того, что депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев, который возглавит комитет по вопросам финансовой и таможенной политики, считает возможным увеличение подоходного налога в стране.
Вероятно, в ближайшей перспективе курс гривны все же будет относительно стабильным и не выйдет из диапазона 25-25,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: П'ят 30 сер, 2019 07:58
Гривна практически не отреагировала на формирование нового кабмина Украины
Курс украинской гривны с утра в пятницу по-прежнему держится вблизи отметки 25,2 гривны за доллар, мало отреагировав на формирование нового кабинета министров страны.
При этом негативом для гривны стало сообщение о том, что государственный долг Украины в июле вырос на 2,04 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем - до 82,4 млрд долларов.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит сохранять стабильность и по-прежнему будет держаться в коридоре 25–25,2 доллара за евро.
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Додано: Пон 02 вер, 2019 08:33
Гривна немного укрепилась на заявлениях Зеленского о готовности защищать инвестиции в Украину
Украинская гривна вновь немного подросла в цене и с утра в понедельник торгуется на отметке 25.11 гривны за доллар на фоне заявлений президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов защищать инвестиции в страну.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит консолидироваться на текущих уровнях и не выйдет из сложившегося диапазона 25–25,2 гривны за доллар.
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Додано: Вів 03 вер, 2019 08:08
Гривна консолидируется на достигнутых уровней на фоне поручений президента Украины
Курс гривны сохраняет стабильность и с утра во вторник торгуется на уровне 25,11 гривны за доллар на фоне ряда поручений Украины Владимира Зеленского. В частности, президент поручил до 1 декабря подготовить большие госпредприятия страны к приватизации.
Вероятно, в ближайшее время гривна все также будет консолидироваться вблизи достигнутых уровней, держась у отметки 25,1 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Сер 04 вер, 2019 10:28
Гривна подешевела, несмотря на новость о возврате кредитов МВФ, взятых до 2014 года
Курс украинской гривны с утра в среду несколько ослабел и опустился к отметке 25,24 гривны за доллар. Это происходит, несмотря на позитив от известия о том, что Украина вернула МВФ все кредиты, взятые по программе 2014 года.
Вероятно, в ближайшее время гривна не будет демонстрировать активных изменений курса и будет консолидироваться в коридоре 25,1–25,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Чет 05 вер, 2019 10:38
Гривна немного подешевела на фоне выплат Украиной по евробондам
Курс украинской гривны еще немного снизился и с утра в четверг торгуется на отметке 25,27 гривны за доллар. Это происходит на фоне заявлений о том, что Украина осуществила плановые выплаты суммарно на 1,1 млрд долларов по выпущенным в 2015 году евробондам. Украина выпустил эти евробонды в рамках реструктуризации своего долга на общую сумму 11,95 млрд долларов.
Вероятно, в ближайшей перспективе курс гривны продолжит постепенно сползать вниз, хотя в целом будет достаточно стабильным и продолжит держаться вблизи отметок 25,2–25,3 гривны за доллар.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 10:57
Курс гривны с утра в пятницу поднялся к уровню 25,14 гривны за доллар. Это произошло после того, как Нацбанк Украины понизил учетную ставку с 17% до 16,5% годовых. Кроме того, по заявлениям регулятора, в дальнейшем цикл смягчения монетарной политики продолжится при условии устойчивого замедления инфляции до цели 5%, причем темпы снижения учетной ставки до нейтрального уровня 8% будут зависеть от рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения.
Вероятно, при поддержке этих сообшений гривна в ближайшей перспективе продолжит своё укрепление и будет стремиться к отметке 25 долларов за гривну.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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