Гривна растёт на сообщениях о росте международных резервов Украины
Курс украинской гривны вновь вырос по отношению к доллару и с утра в понедельник торгуется на уровне 25,07 доллара за гривну. Это происходит на фоне сообщений Нацбанка Украины о том, что международные резервы Украины в августе выросли на 175 млн долларов, превысив 22 млрд долларов. По состоянию на 1 сентября объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего ипмпорта.
Вероятно, отыгрывая это известие, курс гривны в ближайшей перспективе может ещё немного вырасти и будет стремиться пробить психологическую отметку 25 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club