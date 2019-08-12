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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 09 вер, 2019 11:17
Гривна растёт на сообщениях о росте международных резервов Украины
Курс украинской гривны вновь вырос по отношению к доллару и с утра в понедельник торгуется на уровне 25,07 доллара за гривну. Это происходит на фоне сообщений Нацбанка Украины о том, что международные резервы Украины в августе выросли на 175 млн долларов, превысив 22 млрд долларов. По состоянию на 1 сентября объем международных резервов покрывает 3,5 месяца будущего ипмпорта.
Вероятно, отыгрывая это известие, курс гривны в ближайшей перспективе может ещё немного вырасти и будет стремиться пробить психологическую отметку 25 гривен за доллар.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 11:13
Курс гривны пробил психологическую отметку 25 гривен за доллар и с утра во вторник торгуется на уровне 24,95 гривны за доллар.
Это происходит на фоне известия о том, что Нацбанк Украины отменил ограничения на выведение капитала для иностранцев. Кроме того, Госстат Украины зафиксировал дефляцию третий месяц подряд.
Потребительские цены в Украине в августе снизились на 0,3% по сравнению в июлем, за восемь месяцев - выросли на 2,7%.
Вероятно, после пробития психологического уровня, в дальнейшем гривна пойдёт дальше и будет стремиться к отметке 24,8 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Сер 11 вер, 2019 10:36
Гривна движется у отметки 25 после начала работа миссии МВФ в Украине
Гривна немного подешевела и с утра в среду вернулась к отметке 25 гривен за доллар. Это происходит на фоне того, что накануне в Украине начала работу миссия МВФ. Киев надеется на новую программу заимствований.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна будет сохранять стабильность и двигаться около психологического уровня 25 гривен за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Чет 12 вер, 2019 08:05
Курс украинской гривны вновь укрепился и с утра в четверг она торгуется на отметке 24,93 гривны за доллар.
Позитивная динамика гривны наблюдается на фоне сообщений о том, что кабинет министров Украины приступил к переговорам с миссией Международного валютного фонда. Планируется, что она пробудет в стране до 24 сентября и оценит выполнение Украиной требований для получения очередного кредитного транша по уже имеющейся программе, а также стороны проведут переговоры о новом кредитовании.
Вероятно, в ожидании новостей по новым кредитам от МВФ гривна может ещё подрасти и в ближайшее время будет торговаться вблизи уровня 24,9 гривны за доллар.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 08:37
Курс гривны вновь вырос, и с утра в пятницу она торгуется на уровне 24,76 гривны за доллар.
Такое укрепление происходит на фоне того, что Нацбанк Украины и МВФ начали работу над новой программой сотрудничества.
В конце прошлого года фонд утвердил новую кредитную программу для Украины на 3,9 млрд долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 млрд долларов были выданы сразу, а выделение последующих траншей зависит от итогов полугодовых обзоров.
Вероятно, в ожидании договоренностей о новых заимствованиях гривна в ближайшее время может ещё подрожать и будет стремиться к отметке 24,5 гривны за доллар.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 10:18
Гривна сохраняет стабильность на фоне конкретизации параметров бюджета Украины на 2020 год
Курс украинской гривны сохраняет относительную стабильность и с утра в понедельник находится на отметке 24,79 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщений о том, что Украина намерена согласиться на новый кредитный транш МВФ в размере около 5 млрд долларов.
Кроме того, правительство Украины рассчитывает получить в 2020 году более 200 млн долларов в бюджет от приватизации. При этом проект государственного бюджета страны на 2020 год предусматривает дефицит в 2,09% ВВП.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит оставаться стабильной и будет держаться вблизи отметки 24,7 гривны за доллар.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 08:08
Гривна держится у 24,7 на фоне информации о росте прожитого минимума в Украине в 2020 году
Курс украинской гривны сохраняет свою стабильность и с утра во вторник торгуется на отметке 24,78 гривны за доллар. Это происходит на фоне появления информации о том, что прожиточный минимум в Украине в 2020 году вырастет на 7,4% до 2189 гривен (около 88,5 доллара). Это следует из проекта госбюджета на 2020 год.
Вероятно, гривна сейчас вошла в период консолидации и в ближайшее время продолжит торговаться в диапазоне 24,7–24,8 гривны за доллар.
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Додано: Сер 18 вер, 2019 07:14
Курс украинской гривны вновь держится вблизи отметки 24,8 доллара за гривну и с утра в среду находится на уровне 24,78. Это происходит на фоне сообщений о том, что президент Украины Владимир Зеленский ожидает от Европейского банка реконструкции и развития наращивания ежегодных инвестиций в экономику страны до 1 млрд евро и выше.
Вероятно, в ближайшее время курс гривны не будет сильно меняться и продолжит движение вблизи отметки 24,8 гривны за доллар.
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Додано: Чет 19 вер, 2019 09:43
Курс украинско гривны ещё подрос и с утра в четверг находится на уровне 24,67 гривны за доллар. Это происходит на фоне сообщений о том, что кабинет министров Украины одобрил план отделения оператора газотранспортной системы. Правительство Украины в мае утвердило программу, предусматривающую выведение за пределы группы "Нафтогаз" как оператора, так и газотранспортных активов.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна может ещё несколько укорениться и теперь будет постепенно стремиться к отметке 24,5 гривны за доллар.
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