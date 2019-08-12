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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 191192193194
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:16

Гривна дорожает до 24,4

Гривна дорожает до 24,4 на переговорах Зеленского с главой миссии МВФ
Курс украинской гривны с утра в понедельник поднялся к отметке 24,44 гривны за доллар. Это происходит на фоне обсуждения дальнейших реформ и финансовой помощи Украине, которое президент страны Владимир Зеленский провел с главой миссии МВФ.
Вероятно, в ближайшей перспективе украинская валюта продолжит сохранять достаточно сильные позиции и будет стремиться к отметке 24,4 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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