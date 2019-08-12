Гривна дорожает до 24,4 на переговорах Зеленского с главой миссии МВФ
Курс украинской гривны с утра в понедельник поднялся к отметке 24,44 гривны за доллар. Это происходит на фоне обсуждения дальнейших реформ и финансовой помощи Украине, которое президент страны Владимир Зеленский провел с главой миссии МВФ.
Вероятно, в ближайшей перспективе украинская валюта продолжит сохранять достаточно сильные позиции и будет стремиться к отметке 24,4 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club