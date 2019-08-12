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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 23 вер, 2019 10:16
Гривна дорожает до 24,4 на переговорах Зеленского с главой миссии МВФ
Курс украинской гривны с утра в понедельник поднялся к отметке 24,44 гривны за доллар. Это происходит на фоне обсуждения дальнейших реформ и финансовой помощи Украине, которое президент страны Владимир Зеленский провел с главой миссии МВФ.
Вероятно, в ближайшей перспективе украинская валюта продолжит сохранять достаточно сильные позиции и будет стремиться к отметке 24,4 гривны за доллар.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 09:33
Курс украинской гривны продолжает укрепляться, и с утра во вторник она торгуется уже на отметке 24,3 гривны за доллар. Такой рост курса наблюдается, несмотря на сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни о временной блокировке выделения военной помощи Украине из-за высокого уровня коррупции в стране.
Вероятно, игнорируя негативные новости, гривна в ближайшей перспективе продолжит своё укрепление и может дорасти до отметки 24,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Додано: Сер 25 вер, 2019 09:58
Курс украинской гривны сильно вырос, и с утра в среду она торгуется уже на уровне 24,08 гривны за доллар.
Такая позитивная динамика наблюдается в частности на фоне того, что группа "Нафтогаз Украины" в первом полугодии 2019 года получила чистую прибыль в размере более 1 млрд долларов, что почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит находиться в восходящем тренде и вскоре может пробить психологический уровень 24 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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