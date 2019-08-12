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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:16

Гривна дорожает до 24,4

Гривна дорожает до 24,4 на переговорах Зеленского с главой миссии МВФ
Курс украинской гривны с утра в понедельник поднялся к отметке 24,44 гривны за доллар. Это происходит на фоне обсуждения дальнейших реформ и финансовой помощи Украине, которое президент страны Владимир Зеленский провел с главой миссии МВФ.
Вероятно, в ближайшей перспективе украинская валюта продолжит сохранять достаточно сильные позиции и будет стремиться к отметке 24,4 гривны за доллар.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 09:33

Гривна стремится к уровню 25,2, несмотря на негативные новос

Курс украинской гривны продолжает укрепляться, и с утра во вторник она торгуется уже на отметке 24,3 гривны за доллар. Такой рост курса наблюдается, несмотря на сообщения СМИ о том, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни о временной блокировке выделения военной помощи Украине из-за высокого уровня коррупции в стране.
Вероятно, игнорируя негативные новости, гривна в ближайшей перспективе продолжит своё укрепление и может дорасти до отметки 24,2 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:58

Гривна готовится штурмовать отметку 24

Курс украинской гривны сильно вырос, и с утра в среду она торгуется уже на уровне 24,08 гривны за доллар.
Такая позитивная динамика наблюдается в частности на фоне того, что группа "Нафтогаз Украины" в первом полугодии 2019 года получила чистую прибыль в размере более 1 млрд долларов, что почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит находиться в восходящем тренде и вскоре может пробить психологический уровень 24 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 09:29

Гривна стабилизировалась у отметки 24,1

Гривна стабилизировалась у отметки 24,1 в отсутствии негативных новостей
Курс украинской гривны стабилизировался и с утра в четверг торгуется на отметке 24,09 гривны за доллар. Это происходит на фоне отсутствия негативных новостей на украинском валютном рынке.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна будет консолидироваться в вблизи достигнутых уровней и продолжит торговаться в коридоре 24–24,1 гривны за доллар.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:16

Гривна стабильна в ожидании помощи Украине от МВФ

Курс украинской гривны абсолютно стабилен и с утра в пятницу находится на отметке 24,1 гривны за гривны за доллар. Это происходит на фоне того, что Национальный банк Украины провел финальную встречу с миссией Международного валютного фонда по поводу финансовой поддержки страны.
Вероятно, в ближайшей перспективе гривна продолжит сохранять стабильность и будет торговаться в коридоре 24–24,1 гривны за доллар.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 09:00

Гривна продолжает консолидироваться у отметки 24,1

Курс украинской гривны по-прежнему стабилен, и с утра в понедельник она продолжает торговаться на отметке 24,1 гривны за доллар.
В последнее время украинская валюта вошла в зону консолидации в коридоре 24–24,1 гривны за доллар. Вероятно, в ближайшей перспективе она продолжит движение в этом узком диапазоне.
Андрей Войткив, финансовый скаут Forex Club
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