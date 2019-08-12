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Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Сер 02 жов, 2019 22:07
Цена на нефть (декабрьский фьючерс марки Brent) в среду 2 октября к 17.21 мск снижалась относительно уровня предыдущего закрытия на 0,5% до 58,61 доллара за баррель.
Рынок «черного золота» остается под давлением и обновляет минимумы с начала сентября. Данные американского института нефти (API) о падении на прошлой неделе запасов нефти в США на 5,92 миллиона баррелей, поддержавшие было нефтяные котировки с утра, отошли на второй план в ожидании официальных оценок американского минэнерго. Эксперты оценивают снижение запасов нефти только на 1,79 миллиона баррелей.
Понижательная тенденция на рынке нефти, преобладавшая в последние дни после скачка в район 72 долларов 16 сентября, продолжает приносить прибыль и позволила одному из трейдеров Forex Club заработать за прошедшие сутки более 4,5 тысячи долларов на коротких позициях по фьючерсам на марку Brent.
Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что баланс спроса и предложения на рынке нефти не играет сегодня ключевую роль в ценообразовании. Его заменили "черные лебеди". В этой ситуации ОПЕК+ стремится вернуть ситуацию к норме, чтобы ключевую роль на рынке играли все же фундаментальные факторы, сообщил министр. Кстати, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев оценил прибавку к российскому бюджету от соглашения ОПЕК+ более чем в 100 миллиардов долларов.
Пока же трудно предугадать динамику мирового рынка нефти в зимний период, считает Новак. Летом спрос на нефть традиционно возрастает примерно на 2 миллиона баррелей в сутки. В целом же, повышение спроса на нефть в мире в 2020 году составит 1,4 миллиона баррелей в сутки с ожидаемого в текущем году 1 миллиона баррелей в сутки, оценили в минэнерго России.
Между тем, государственный пенсионный фонд (Government Pension Fund Global, или GPFG, также известный как Нефтяной фонд) Норвегии получил от правительства (в лице минфина страны) разрешение продать акции нефтегазовых компаний на сумму примерно в 5,9 миллиарда долларов. В середине сентября в портфеле фонда находились акции 95 компаний сектора, среди которых такие гиганты, как Royal Dutch Shell, ExxonMobil, Chevron, Total и BP.
Курс евро продолжает попытки корректироваться вверх, удерживаясь выше уровня поддержки 1,09 доллара.
Впрочем, поддержку американской валюте в основной паре оказали позитивные данные по рынку труда за сентябрь от исследовательского института ADP. Число рабочих мест в частном секторе США возросло на 135 тысяч при прогнозах увеличения на 125 тысяч.
В итоге, к 17.20 мск курс европейской валюты повышался с начала торгов относительно прошлого фиксинга на 0,1% до 1,0946 доллара.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 12:23
Гривна стабильна у отметки 24,6
Курс украинской гривны с утра в четверг стабилизировался и торгуется на отметке 24,63 гривны за доллар в отсутствии значимых новостей.
Вероятно, в ближайшей перспективе он продолжит оставаться на достигнутых уровнях и будет торговаться в диапазоне 24,6-24,7 гривны за доллар.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 12:27
Крипторынок корректируется наверх после масштабного падения
Основные криптовалюты в четверг перешли к росту в рамках коррекции и на фоне известия о том, что сервис BitPay добавит поддержку XRP. Компания заключила соглашение с подразделением Ripple Xpring, благодаря чему торговые точки смогут принимать оплату в этой криптовалюте из Сан-Франциско.
Курс биткоина на 9.00 за сутки, по данным Libertex, увеличился на 1,74% - до 8388 долларов с капитализацией 150 млрд долларов. Ethereum к этому времени подорожал на 2,53% - до 179,1 доллара с капитализацией 19,3 млрд долларов. XRP за сутки прибавил 1,55% и поднялся до 0,2487 доллара, его капитализация составила 10,8 млрд долларов. Litecoin укрепился на 0,53% - до 55,8 доллара с капитализацией 3,7 млрд долларов.
Общая капитализация крипторынка достигла уровня 221,8 млрд долларов.
По мнению финансовых скаутов, на рынке в ближайшее время продолжится коррекционный рост. В этом случае биткоин может подорожать до 8500 долларов, Ethereum - до 185 долларов, XRP - до 0,25 доллара, а Litecoin - до 57 долларов.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 12:34
Европейские фондовые рынки в ближайшее время могут достаточно существенно снизиться, ориентируясь на негативные настроения инвесторов на мировых рынках.
В частности, плохим ориентиром для них может стать динамика американского фондового рынка, где биржевые индикаторы идут вниз, показывая наихудшее начало квартала с 2008 года на фоне ситуации с торговыми войнами, которые ведет администрация Дональда Трампа.
Администрация США заявила, что после благоприятного решения ВТО по субсидированию Airbus европейскими странами Вашингтон введет для Евросоюза пошлины на воздушные суда в 10% и на сельхозпродукцию — в 25%. Госсекретарь США Майк Помпео в интервью итальянскому телевидению пригрозил, что под пошлины попадут, в частности, европейский сыр и вино.
Кроме того, европейские инвесторы также обратили внимание и на то, что доходность государственных облигаций США также резко снизилась на фоне растущей обеспокоенности относительно роста американской экономики.
Падение процентной ставки по бондам означает повышение спроса со стороны инвесторов, которые переходят в гособлигации с рынка акций.
Вероятно, в ближайшее время европейские индексы останутся под давлением неблагоприятной ситуации на мировых рынках и инвесторы будут отказываться от инвестиций в рисковые активы.
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Додано: Чет 03 жов, 2019 13:26
Мировые рынки падают на фоне очередных опасений относительно углубления торговой войны и слабой статистики по экономике ведущих стран мира.
Американские фондовые индексы в среду снизились в пределах 1,8%, что стало худшим началом квартала с 2008 года. При этом негативная динамика биржевых индикаторов не помешала одному из трейдеров Forex Club заработать на изменении котировок индекса Dow Jones более 11 тысяч долларов за сутки.
Поводом для пессимизма инвесторов стали данные о замедлении роста числа рабочих мест в экономике США. Кроме того, продолжают поступать данные об ослаблении производственного сектора страны.
Также участники рынка нервничают по поводу неопределенной ситуации с дальнейшими перспективами развития торговой войны между США и Китаем. В среду администрация США заявила, что после благоприятного решения ВТО по субсудированию Airbus европейскими странами Вашингтон введет для Евросоюза пошлины на воздушные суда в 10% и на сельхозпродукцию — в 25%.
Еще одним негативным фактором для фондового рынка стало снижение доходности государственных облигаций США, так как падение процентной ставки по бондам означает бегство инвесторов в гособлигации с рынка акций.
Азиатские биржи в четверг закрылись падением индексов до 2,2%. При этом дополнительное давление на японский рынок оказал рост курса иены к доллару, что является негативным фактором для экспортеров Японии.
Индексы Европы демонстрируют смешанную динамику на фоне внутренней статистики. Так, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) стран еврозоны в сентябре опустился до 50,1 пункта, тогда как на рынке прогнозировали показатель на уровне 50,4 пункта. А объем розничных продаж в еврозоне в августе ожидаемо вырос на 0,3%.
Российский рынок акций в четверг снижается на 0,4-0,5% по основным индексам вслед за мировыми рынками. Рубль растет в среднем на 15 копеек к доллару и евро на фоне позитивной динамики нефтяных котировок.
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